Anche il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme parteciperà domenica alle 19 all’Italian Jazz 4 Peace, la giornata di musica per la pace organizzata da MIDJ – Associazione Musicisti Italiani di Jazz in collaborazione con UNHCR Italia, Agenzia ONU per i Rifugiati.

In particolare nel Chiostro si terrà un concerto gratuito in forma di jam session organizzato dal coordinamento calabrese di MIDJ (guidato da Francesco Scaramuzzino) e dall’Associazione culturale Chiostro.

In contemporanea con tutte le regioni italiane si esibiranno presso la sala multimediale del Chiostro di Lamezia tutti i musicisti che fanno parte del coordinamento calabrese di MIDJ e tutti coloro che si vorranno unire, anche estemporaneamente, come è tradizione di questo ormai antico rituale jazzistico.

Il coordinamento regionale di MiDJ è formato da: Francesco Scaramuzzino, Vito Procopio, Pino Delfino, Andrea Mellace, Fabio Tropea, Danilo Guido, Andrea Infusino, Giancarlo Cuomo, Alberto La Neve e Tonino Palamara.

Il concerto ha come scopo una raccolta fondi che si potrà fare online attraverso sito https://dona.unhcr.it/ per aiutare tutte le popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina.