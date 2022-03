Successo anche nei cinema nostrani per lo show dei BTS nel live ‘BTS Permission To Dance On Stage-Seoul’

Sono stati 17.219 gli spettatori nelle sale The Space Cinema collegati dall’Italia con altri 60 paesi per assistere allo show dei BTS nel live ‘BTS Permission To Dance On Stage-Seoul’, il concerto evento della band K-Pop proiettato anche nelle due sale in provincia di Catanzaro del circuito le cui prevendite sono andate in diverse città sold out in poche ore dall’apertura delle prevendite sulla massima capienza consentita.

Dopo il vincente tour negli USA nel 2021, a cui hanno partecipato circa 813.000 persone, I BTS hanno conquistato anche l’Italia grazie alle loro performance travolgenti, alle coreografiche sensazionali che hanno fatto cantare e ballare i fan di tutto il mondo.

Non ha fatto eccezione il pubblico giunto nelle sale sia di Maida che Catanzaro, con resoconti online sui vari social sia nella fase della vendita dei biglietti che durante la proiezione, vissuta come uno spettacolo dal vivo in presenza sebbene il palco fosse in altro continente.

«Il grande entusiasmo riscosso da questo evento e la partecipazione del pubblico sono la conferma che la sala rimane sempre quel posto speciale in cui poter vivere appieno anche le emozioni di un concerto, condividendo non solo con gli altri spettatori in sala, ma anche con chi si trova dall’altra parte del mondo la gioia di poter immergersi nell’atmosfera di un concerto dal vivo, dopo questi anni in cui non è stato possibile» ha commentato Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema, «per questo siamo orgogliosi di aver potuto ospitare questo appuntamento e siamo certi che sia solo il primo di molti altri eventi da non perdere in sala».