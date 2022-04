Il 16 luglio torna il RockOn a Martirano Lombardo con Paul Gilbert

L’Associazione RockOn Martirano Lombardo è lieta di annunciare il primo live in Calabria di Paul Gilbert con la sua band, che si esibirà a in piazza Matteotti il 16 luglio. Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Martirano Lombardo, il Comitato Madonna del Carmine e la Pro Loco di Martirano Lombardo.

Il fondatore dei Mr. Big e dei Racer X torna a qualche anno di distanza dalla decima edizione del “RockOn”, quando nel 2015 tenne una masterclass, in esclusiva regionale nella sala polifunzionale “Cesare Nava”.

Già ieri l’organizzazione annunciava il ritorno degli eventi dal vivo, rimarcando che «sono stati mesi difficili, per tutti noi, ed è stata dura dover rinunciare, per tutto questo tempo, a ciò che amiamo fare dall’ormai lontano 2006: condividere con voi l’adrenalina e la gioia che solo la musica dal vivo sa dare. E per quattordici anni ci siamo riusciti nel modo forse più difficile: promuovendo gratuitamente un certo tipo di musica – e dunque cultura – in una regione poco avvezza a eventi di un certo tipo, o comunque in un territorio in cui la presenza di certi mostri sacri della musica era una rarità, se non un miraggio. Come lo è stata per due lunghe estati la nostra quindicesima edizione, perché per noi, per tutti, il tempo si è fermato a quello sciagurato marzo 2020. Ma il peggio, per fortuna, sembra essere ormai passato. Ecco perché l’attesa è finita. È tempo di ripartire. E lo faremo in grande stile».