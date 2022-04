Dopo due anni di pandemia torna l’appuntamento con la Pasquetta targata Color Fest

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia torna l’appuntamento con la Pasquetta targata Color Fest che celebra la musica made in Calabria, lunedì 18 aprile all’Agriturismo Costantino di Maida. Iniziano così i festeggiamenti di Color Fest 10, con il ritorno del celebre appuntamento di Pasqua che vede protagoniste 8 band calabresi provenienti da tutta la Regione: in Line-Up Aquerell, Artico, Bruno & The Souldiers, Carcano, Eda Marì, El Rey Tuqueque, L’ennesimo, Plastic Farm Animals e Santateresa.

«Dopo i successi e i sold-out delle edizioni pre-Covid, siamo finalmente riusciti a far ripartire anche la Pasquetta Color Fest – commenta il direttore artistico Mirko Perri – , il modo migliore per la musica calabrese di ritornare insieme, di riabbracciarsi e riprendere il cammino iniziato tempo fa, un anno per noi importante, quello dei nostri 10 anni. Un evento che vuole coinvolgere chiunque faccia musica in Calabria attraverso l’Open Mic, ovvero la possibilità per gli tutti gli artisti del territorio di esibirsi con i loro brani inediti».

Una tradizione che ritorna, tra gli ulivi e i prati delle colline lametine, per festeggiare la buona musica tra natura e buon cibo, con l’area food and drink legata a Slow Food, che presenta eccellenze della nostra terra come la birra Lametus e lo Slow Street Food di Cimorelli, e la possibilità di cenare nel ristornante del Costantino. Si parte alle 11.30 e si continua fino alle 22, una lunga giornata in musica che anticipa Color Fest 10 con il dj set di Fabio Nirta.

Proprio per i 10 anni di Color sarà una Pasquetta importante in cui non mancheranno sorprese e anticipazioni sulla prossima edizione – 11, 12 e 13 agosto 2022 – che vede tra gli artisti annunciati The Notwist, Psicologi, Nu Genea, Emma Nolde e BNKR44.