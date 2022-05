Il segreto di Pulcinella. Il libro di Maria Primerano all’Uniter questo venerdì

Continuano gli appuntamenti dell’Università della Terza Età e del tempo libero di Lamezia Terme.

Domani, alle 17:30, come sempre presso la sala di Via Misiani 4/bis, sarà presente Maria Primerano (cardiologa e scrittrice) con il suo nuovo libro “Il segreto di Pulcinella. L’incredibile storia di Leonardo Vinci” (Helicon, 2021).

Il libro è un omaggio a Leonardo Vinci, musicista calabrese, tra i massimi rappresentanti della scuola musicale napoletana. Dalla sinossi: Un Pulcinella vissuto nel Settecento, dondolandosi a perdigiorno sull’altalena del Tiepolo, ammicca ai presenti, racconta loro storie bellissime e affascina i passanti ricordando l’incredibile storia di Leonardo Vinci il calabrese. E lo fa spaziando tra piazze e teatri, vagando fra torri e castelli, andando per valli sconfinate, fiumi limacciosi e torrenti vorticosi, percorrendo a piedi nudi lunghe spiagge battute dai Turchi ed estese campagne abbandonate, mentre il signore del luogo, in una Calabria arcaica dove lo ius primae noctis freme e fa paura, compie i suoi gesti efferati in una torre maledetta, la torre di Melissa, che ancora oggi si erge in cima a un dirupo e si affaccia a picco sul mare.