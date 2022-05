Luigi Stragis è in finale di Amici

Il giovane cantautore lamentino in questa fase serale si è distinto per la sua versatilità e per la sua caratteristica di polistrumentista

Più informazioni su Lamezia Terme









Dopo tanti mesi e tanti sacrifici il concorrente di Lamezia Terme, Luigi Strangis, accede alla fase finale del Talent Show di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 15 maggio su canale 5. Insieme a lui Sissi e Michele. Da Muro, uno dei suoi inediti, a Malo contro la violenza sulle donne, fra i temi della serata che Luigi ha trattato anche grazie ad una introduzione alla canzone di Bebe. Luigi ha avuto accesso all’ultima puntata nella prima parte del programma, tra i primi tre finalisti scelti dalla giuria, evitando il ballottaggio. Dopo la cantante Sissi, che è stata la prima finalista e il ballerino Michele, Luigi è stato il terzo ad essere scelto da Stefano de Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, in una gara a tre con Albe e Alex, interpretando al piano un pezzo di Ron, “Non abbiam bisogno di parole”, contro Albe.