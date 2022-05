Il 1 giugno a calcare il palco di Piazza 5 Dicembre saranno i The Kolors

Se domenica Luigi Strangis si giocherà in finale la vittoria del talent di Canale 5 “Amici”, il 1 giugno nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola che dovrebbero tornare senza restrizioni a calcare il palco di Piazza 5 Dicembre saranno i The Kolors, il cui frontman Stash lo scorso anno era tra i giudici del programma mediaset.

Ad aprile il gruppo ha annunciato il nuovo singolo, Blackout (presentato anche nel programma della De Filippi), ed il tour estivo, con la data lametina aggiunta nelle ultime settimane ed un ritorno in zona dopo il concerto tenuto a Pianopoli nel 2017.

Su twitter intanto si fa presente come alcune delle date svolte fino ad ora siano state aperte da un ex concorrente del talent, Crytical, ipotizzando che se libero da eventuali vincoli lo stesso possa avvenire anche per Strangis nella natia Lamezia Terme.