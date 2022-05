L’attore lametino Antonino Koukounouris protagonista nella serie “Poems” su Amazon PrimeVideo

Dopo i primi due dell’anno scorso, sono recentemente sbarcati sulla piattaforma Amazon PrimeVideo i nuovi episodi di “Poems”, una serie antologica – ideata e distribuita da Direct To Digital – formata da cortometraggi di registi italiani indipendenti. Tra i protagonisti di “Buchi neri”, quarto episodio, diretto dal regista romano Valerio Di Lorenzo, è presente l’attore lametino Antonino Koukounouris.

“L’opera – come si legge dalla sinossi – racconta la storia di Flavio e Ryban, due serial killer. Il primo ha una visione artistica dell’omicidio, sfocia nel sublime. L’altro è puro istinto e agisce per bisogno. Quando Ryban vìola in qualche modo la sacralità della prima vittima, qualcosa tra loro si incrina, scaturendo la risposta di Flavio”. Tutta la serie “Poems” si caratterizza per uno stile ricercato tra il surreale, il fantastico e il simbolico, elementi che si susseguono nell’arco delle storie raccontate dai diversi registi.

Antonino Koukounouris, visto di recente sul piccolo schermo nella serie di successo “La fuggitiva” (Carlo Carlei), vive tra Lamezia Terme e Roma. Proprio nella Capitale si è formato come attore, al Duse International centro internazionale di cinema e teatro dal 2015 al 2018, con insegnanti come Francesca de Sapio e Vito Vinci. Contestualmente ha intrapreso numerosi percorsi artistici (tra gli altri, con l’acintcoach Sergio Valastro, attualmente coach della serie “Noi” su Rai 1, con Oretta Bizzarri e con l’austriaca June Jasmin Devis del New York actor studio). Con Valerio Di Lorenzo, Koukounouris ha già lavorato nel cortometraggio “Sugo Antropon” (2017), vincendo per l’interpretazione il premio come “Miglior uso della frase” al 48h FIlm Fest di Roma (2017). Attualmente, dopo aver scritto e diretto un videoclip musicale, si dedica alla scrittura di un proprio cortometraggio.