Corso Numistrano chiuso alla sosta e transito domani dalle 14 in vista della finale di Amici

Sarà chiuso al traffico già dal pomeriggio di domani Corso Numistrano per permettere di approntare a RadioStudio54 tutto il necessario per seguire in diretta la finale di “Amici di Maria De Fillippi”, tra i cui finalisti figura anche il lametino Luigi Strangis.

La via del centro dalle 14 vedrà vigente il divieto sia di sosta che di circolazione, con il traffico veicolare proveniente da via Garibaldi e da Piazza San Giovanni che sarà canalizzato su via Mons. Vittorio Moietta.

Sempre domani potrebbe essere la prima giornata di campionato propizia per assegnare lo scudetto di serie A, che vede a 2 giornate dal termine duellare Milan ed Inter, in campo rispettivamente alle 18 contro l’Atalanta e alle 20.45 contro il Cagliari, con potenziale altra situazione di festeggiamenti da dover fronteggiare. In ambito locale per le squadre lametine i calcoli di eventuali traguardi matematici potranno essere validi da domenica prossima.