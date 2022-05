Luigi Strangis ad un giorno dalla finale di Amici

Mancano poco più di 24h alla diretta che vedrà protagonista anche Luigi Strangis, il cantautore di Lamezia Terme, nella serata finale del talent show di Maria De Filippis. Insieme a lui i cantanti Sissi, Alex e Albe, e i ballerini Michele e Serena. Sono in sei ed è la prima volta nella storia di amici che la finale sarà con sei protagonisti.

Domani a scegliere il vincitore di questa 22esima edizione sarà un mix di fattori: professori, giuria e infine anche il pubblico che voterà per scegliere il vincitore. Ma questi giorni nel day-time le emozioni sono state molte per i ragazzi e per Luigi sono arrivati prima un regalo speciale poi un incontro speciale.

Convocato da Maria all’interno di un’aula studio Luigi trova un orsetto speciale Lino. Gli ha scritto una lettera per complimentarsi su come parlando del diabete che colpisce i più piccoli ha acceso un farò su una problematica seria. Lino è un simbolo. Il simbolo della resilienza di tanti bimbi in Italia che lottano contro una malattia che dalla comparsa resta con loro per tutta la vita non essendoci cure. A donarlo a Luigi la AgdItalia. Luigi lo ha poi messo accanto alla sua scimmietta.

Di poche ore fa è l’incontro con il su papà, Giovanni. Che rivede dopo otto mesi “troppi” dice l’uomo in lacrime di fronte al figlio. Un incontro che lascia sorpreso Luigi che dopo aver visto la sua chitarra di bambino pensava di fare un collegamento, ma mai di ritrovarsi il papà davanti. Un momento tenero tra un padre premuroso e un figlio grato per le opportunità ricevute. “Non mi devi ringraziare, ho fatto solo il genitore”.

Intanto l’attesa per la finale cresce e la sua città freme sperando in una vittoria (tanto da organizzare una serata per trasmetterla in piazza col maxischermo), come tutta la Calabria, e non solo perché Luigi ha dimostrato un talento unico che si è visto in poche edizioni del talent.