La finale di Amici con Luigi Strangis

Tensione e emozioni. Inizia la finale di Amici con protagonista Luigi Strangis, il giovane ragazzo di Lamezia Terme che ha dimostrato enorme talento non solo nel canto ma anche nella sua capacità di polistrumentista.

Insieme a lui Sissi, Alex e Albe nel canto e Serena e Michele nel ballo. I 6 ragazzi hanno visto la coppa portata in scena da Giulia, la ballerina ormai parte del corpo di ballo della trasmissione, vincitrice della passata edizione del talent.

E poco prima dell’inizio della sfida Maria ha fatto gli auguri a ciascun ragazzo. “In bocca al luponper la tua sensibilità, per saper trattenere il pianto, l’amore, la gioia, le passioni e anche la rabbia. In bocca al lupo per la tua passione per la musica e per i tuoi strumenti”.

Dopo essere passato alla fase a tre con Sissi e Alex cantando il suo ultimo singolo, contenuto nel suo Ep in uscita a giugno, accede all’ultima fase contro Alex, Serena e Michele.

Maxischermo previsto su Corso Numistrano da parte dell’amministrazione comunale, con dirette video anche nei locali del centro

(In aggiornamento)