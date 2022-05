Luigi Strangis vince Amici. Dopo una finalissima intensa con il ballerino Michele che lo ha visto interpretare numerosi brani spaziando dal rock al blues, ma anche pop. Una sfida tra due artisti di altissimo livello che ha visto, però, il cantautore calabrese vincere dalla prima all’ultima manche.

La finale di Amici con protagonista Luigi Strangis, il giovane ragazzo di Lamezia Terme che ha dimostrato enorme talento non solo nel canto ma anche nella sua capacità di polistrumentista, infatti, è iniziata tra tensioni e emozioni proprio tra tutti i cantanti schierati.

Insieme a Luigi, subito in sfida Sissi, Alex e Albe nel canto mentre Serena e Michele hanno dovuto attendere.

I 6 ragazzi hanno visto ad inizio trasmissione, la coppa alzata da Luigi al termine della trasmissione, portata in scena da Giulia, la ballerina ormai parte del corpo di ballo di Amici, vincitrice della passata edizione del talent.

Poco prima dell’inizio della sfida Maria ha fatto gli auguri a ciascun ragazzo. “In bocca al lupo per la tua sensibilità, per saper trattenere il pianto, l’amore, la gioia, le passioni e anche la rabbia. In bocca al lupo per la tua passione per la musica e per i tuoi strumenti”.

Dopo essere passato alla fase a tre con Sissi e Alex cantando il suo ultimo singolo, contenuto nel suo Ep in uscita a giugno, accede all’ultima fase, la finale di canto contro Alex, per accedere alla finalissima contro uno dei due ballerini, Serena e Michele.

“Per vivere di musica oggi bisogna essere in grado di avere una carriera live”. Questo il commento della stampa, dopo l’esibizione dal vivo con Footloose, cantata e suonata con la batteria da Luigi. Altro brano in questa fase è stato Come Together dei Beatles alla chitarra elettrica. E con Muro, il suo inedito seconda traccia dell’Ep accede alla finalissima con Michele. Una finalissima tra i due allievi della squadra Zerbi-Celentano.

Luigi ha anche vinto il premio delle radio e quello di Generazione zeta. Per questo il 9 giugno sarà sul palco insieme a numerosi artisti per il “Future Hits Live 2022”.

Una vittoria, cercata, sognata e meritata. “Ringrazio tutti. Ringrazio la mia famiglia, è veramente grazie a loro che sono qui” ha detto stringendo la coppa Luigi. Intanto su Corso Numistrano davanti al maxischermo la gente esultava con i genitori del vincitore.