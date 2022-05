Domani il duo Fabiana Rossi, soprano – Anna Lucia Trimboli, pianoforte in concerto a San Mango d’Aquino

Domani il duo Fabiana Rossi, soprano – Anna Lucia Trimboli, pianoforte sarà protagonista del terzo appuntamento della stagione musicale 2022 promossa congiuntamente da AMA Calabria e dagli Amici della Musica di San Mango d’Aquino con la collaborazione della locale Amministrazione Comunale che avrà luogo presso la sala consiliare alle 19,30. La manifestazione si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo.

Fabiana Rossi, dopo aver conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in Canto con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, si è laureata in Economia presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. Partecipa a numerosi Masterclass con maestri di fama internazionale: Fabrizio Ventura, Carlo Guelfi, Massimiliano Baggio, Valentino Miserachs, Ines Salazar, Blandine de Saint Sauver, Donato Renzetti, Cinzia Forte e Stefania Bonfadelli. Fra i ruoli interpretati figurano: Adina ne “Elisir d’amore” di Donizetti presso il Teatro Comunale Alaleona di Montegiorgio, Nannetta nel “Falstaff” di Verdi presso il Teatro dell’Opera di Rousse (Bulgaria) e il Teatro Traetta di Bitonto, Clorinda nella “Cenerentola” di Rossini presso il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Parma e il Teatro Argentina di Roma; Rosina nel “Barbiere di Siviglia” di Rossini presso il Teatro Valle di Roma; Contessa di Ceprano nel “Rigoletto” di Verdi presso il Teatro Valle di Roma; Prima Dama nel “Flauto magico” di Mozart presso il Teatro dell’Opera di Roma; Pamina nel “Flauto magico” di Mozart presso il Teatro Accademia di Conegliano Veneto; Susanna nelle “Nozze di Figaro” di Mozart presso il Teatro Comunale di Fiuggi; Ines nel “Trovatore” di Verdi presso il Teatro-Ateneo Salesiano di Roma; Ciesca, Nella e Lauretta nel “Gianni Schicchi” di Puccini presso il Teatro 60esima strada di Frosinone; Berta nel “Barbiere di Siviglia” di Rossini presso il Teatro San Pietro di Roma; Zerlina nel “Don Giovanni di Mozart presso la Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi; Arcangelo Gabriele nei “Pastori Cantatori” di Petrillo-Citarella presso il Teatro dell’Opera di Roma, progetto per il Carnevale Romano, edizione 2013; soprano solista nella Messa dell’Incoronazione K 317 di Mozart, nel Gloria di Vivaldi, nella Misa Tango di Palmeri presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti) di Roma e nella Messa in Sol maggiore di Schubert presso la Basilica di S. Paolo fuori le mura di Roma. Svolge anche un’importante attività cameristica e di solista con orchestra.

Anna Lucia Trimboli si è diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria sotto la guida della Prof.ssa Maria Laura Cosentino. Ha continuato la sua formazione presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, conseguendo nel 2017 il Diploma Accademico di secondo livello in Pianoforte con il massimo dei voti. Nel marzo del 2021 ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in Musica da camera presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia. Ha ottenuto significative affermazioni in numerosi concorsi pianistici, con i primi premi al 6° Concorso Nazionale di Musica “Danilo Cipolla” di Cetraro, al 12° Concorso Musicale dell’Adriatico di Loreto, al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Castel Ritaldi, al 6° Concorso di Musica “C. W. Schumann” Città di Cosenza, al 6° International Piano Competition “Ischia”, al 4° Concorso Musicale Internazionale “Città di Alessandria”. Ha iniziato una brillante attività concertistica sia come solista che con orchestra, esibendosi in contesti prestigiosi come il Duomo di Orvieto, la Sala Accademica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, la Sala Consiliare del Municipio di Portogruaro, il Duomo di Palermo, “Cortile della Pigna” – Musei Vaticani e ha in più occasioni rappresentato il Conservatorio di Roma in rassegne ed eventi concertistici nazionali. Ha partecipato a masterclass tenute da personalità di rilievo del panorama pianistico internazionale, come Roberto Cappello, Carlo Guaitoli, Boris Berman, Andrea Lucchesini, Bruno Canino, Pierluigi Camicia, Alessandro Taverna. Continua la sua specializzazione con Maria Laura Cosentino e presso la Scuola di Perfezionamento della Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro con Alessandro Taverna. Collabora stabilmente con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria e insegna pianoforte nei corsi base dell’Associazione Musica Insieme di Gioia Tauro, in convenzione con il Conservatorio di Vibo Valentia presso il quale ha svolto le mansioni di commissario esterno negli esami di diploma, compimento medio e compimento inferiore di pianoforte

Il programma prevede arie d’opera e da camera che spaziano da Wolfgang Amadeus Mozart a Richard Strauss.