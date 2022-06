Lameziaeuropa propone “Lamezia in festa – la città del gusto” per rilanciare l’immagine della città e dell’area industriale

Per le due sere prima delle celebrazioni dei santi patroni San Pietro e Paolo appuntamenti musicali per il centro lametino con “Lamezia in festa – la città del gusto”, organizzata con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme e grazie allo sforzo economico di sponsor privati, sfruttando anche le conoscenze organizzative dirette.

Presentata questa mattina nella sala consiliare la due giorni, mentre in contemporanea si svolgeva la conferenza della commissione di vigilanza per affinare gli ultimi aspetti tecnici tra i vari soggetti chiamati in causa. Due allestimenti diversi per le due serate, tra un impegno dal richiamo internazionale (Joe Bastianich con il suo gruppo, La Terza Classe) ed un altro con un focus sulle eccellenze locali con ospiti Sud Sound System, Bianca Atzei, Wlady & Dj Jad.

L’assessore allo spettacolo, Luisa Vaccaro, reputa sia «un impegno di Lameziaeuropa per la città, che offre alla città una due giorni non solo di spettacolo ma anche di promozione dell’immagine di Lamezia Terme sul piano dello spettacolo e del gusto».

«Per il 25° anno di attività della società, dopo due anni di pandemia ed ora di guerra che hanno ancora conseguenze negative, Lameziaeuropa si è messa a disposizione del Comune di Lamezia Terme per offrire un momento di svago e festa», spiega il dirigente Tullio Rispoli, «abbiamo scelto il cuore della movida perché centro anche gastronomico per le tante attività di ristorazione esistenti. Non a caso il primo ospite è Joe Bastianic, a chiudere la tre giorni calabrese all’interno del calendario organizzato da Fatti di Musica. La collaborazione con Radio Studio 54 servirà a sfruttare la loro forza di promozione, con tanto di truck a proiettare quanto si è fatto e di bello c’è a Lamezia Terme, ma anche i tanti progetti che come Lameziaeuropa stiamo portando avanti nell’area industriale». Si annuncia così come prossimi i cantieri degli studios del Calabria Film Commisson ed il proseguimento di Calabria Expo, mentre per il centro regionale “Calabria Straordinaria Hub” sono stati candidati dei locali del centro servizi della Lameziaeuropa che ospiterà anche il centro di formazione per professionisti nel campo della ristorazione, ed altri corsi sono già avviati. In attesa di terminare entro fine anno la parte burocratica del porto turistico, si rilancia anche l’ipotesi di un parco divertimenti nei territori dalla parte opposta in confine con Curinga con la possibilità di avere un’area eventi come il Campo Volo gestito da Mirigliani.

Rispoli rivela che «questa idea è nata sul pullman organizzato per Nicosia al fine di salutare la nuova esperienza del nostro vescovo uscente, Giuseppe Schillaci, ed il 2 luglio andremo a Santa Severina per salutare l’ordinazione del nuovo vescovo, Serafino Parisi», ringraziando i vari sponsor privati che hanno cofinanziato l’evento.

Nel ruolo di promoter e non di consigliere comunale, Ruggero Pegna sottolinea «l’importanza di aver voluto puntare già dal titolo al connubio tra l’intrattenimento e la presenza di attrattive in centro che portano giovani da fuori città già ora. Tutti abbiamo la voglia di tornare a vivere insieme momenti di festa dopo la pandemia, Lamezia ha le potenzialità per puntare su più aspetti come attrattiva turistica. L’aver scelto Bastianic è la chiusura di un cerchio tra il mondo della musica, in questo caso bluegrass, e quello della gastronomia con un ritorno di immagine legato al forte impatto mediatico che questo tipo di ospite ha sui social e sui media».

Pegna si augura che «questa due giorni invogli tutti gli operatori a voler supportare manifestazioni di questo tipo in campo musicale e turistico, sono sicuro che al netto di tutte le difficoltà note anche l’amministrazione comunale possa essere un partner in tal senso».

Il direttore di Studio 54, Francesco Massara, ricorda come «a Lamezia Terme recentemente abbiamo collaborato per la finale di Amici, siamo felici di poter tornare in questa città con un lavoro su due fasi: nelle 48 ore faremo da amplificatore delle iniziative previste, nella seconda serata saremo ancora più direttamente coinvolti con il truck e le esibizioni di artisti locali e quelli nazionali».

Il presidente del consiglio comunale, Giancarlo Nicotera, invita a «guardare a queste positività, la voglia di collaborazione tra vari soggetti per creare qualcosa per la città», il sindaco Paolo Mascaro si concentra su «le varie idee ed iniziative messe in campo da Lameziaeuropa sotto la guida del presidente Chieffallo, avendo convinto anche gli sponsor privati a credere in Lamezia Terme non solo sul piano dell’investimento produttivo. Questa sarà una manifestazione di festa ma anche per ribadire quanto di già esistente possa vantare Lamezia Terme: il corso è vivo sempre e può ospitare eventi in piena sicurezza, possa essere la manifestazione l’occasione per attrarre persone che vogliano soggiornare nella nostra città ed aprirsi alla conoscenza delle varie attrattive non solo per una sera».