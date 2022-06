Seconda serata di “Lamezia in festa” con allestimento ed organizzazione diversi su Corso Numistrano: se la sera prima era stata la volta di Joe Bastianich e La Terza Volta, ieri mix di generi musicali e diverso approccio con l’organizzazione di Radio Studio 54, ma confermando migliaia di persone con tante famiglie ad occupare la strada chiusa al traffico.

Aperta dalle esibizioni di 4 artisti locali (Vincenzo Pettinato, Enrico Cuomo, Giuseppe Magisano, Chiara Vescio) scelti da Radio Studio54, la manifestazione è poi proseguita con i brani di Bianca Atzei, Sud Sound System, Dj Jad e Wlady.

Stili differenti musicali intervallati dal lancio di gadget ed improvvisati sing alone con il pubblico dal palco da parte dei conduttori ed animatrici, andando così anche a favorire il ricambio di spettatori tra sotto il palco e chi invece tra passeggini, bambini, anziani, famiglie o giovani in cerca di svago nei locali faceva da spettatore più a distanza.

Oggi, festività di San Pietro e Paolo, giornata di celebrazioni religiose in onore dei santi patroni lametini, con in serata la processione guidata dal vescovo di Messina (il “titolare” lametino, Serafino Parisi, entrerà in servizio dal 9 luglio).