Partirà giovedì l’edizione zero di Summer Madness – Live Music On A Solitary Beach

Partirà ufficialmente giovedì 7 luglio l’edizione zero di Summer Madness – Live Music On A Solitary Beach, rassegna musicale promossa dal Mariny Beach Club del residence La Marinella, a Lamezia Terme, e curata dal conduttore radiofonico e critico musicale Francesco Sacco. Ispirata dal celebre brano dei Kool & The Gang, Summer Madness nasce dall’idea di promuovere i tanti progetti originali del territorio, ma anche di rendere il giusto omaggio ai giganti della storia della musica, dal cantautorato al blues, passando per il grunge e la black music.

Tanti i nomi che si avvicenderanno, ogni giovedì di luglio, nel corso di una rassegna suddivisa in due sezioni ben distinte, una acustica (Acoustic Wave) e una elettrica (Electric Wave), in grado di spaziare tra sonorità e generi differenti, mantenendo comunque inalterato un certo standard qualitativo.

Ad alzare il sipario nella serata inaugurale, gli Hungry Hearts, tributo semi-acustico alla musica del grande Bruce Springsteen, dall’epica cinematica e l’apologia della fuga di Born To Run all’impietoso confronto con l’età adulta di Darkness On The Edge Of Town e The River, passando per la fine dell’american dream di Nebraska, i cui fantasmi continuano ad aleggiare, seppur ben nascosti, sul bestseller Born In The U.S.A. Ma sono solo le tappe essenziali di una “Bruce Springsteen Tribute Experience” totale, con cui ripercorrere un’intera carriera capace di cambiare per sempre il volto del cantautorato americano.

Giovedì 14 luglio, invece, seconda serata interamente dedicata ai progetti originali con il post-hardcore, rivisitato in chiave electro-acustica, dei McKenzie, trio lametino composto, da Renato Failla (chitarra e voce), Luca Vittorino (basso) e, per l’occasione, dalla special guest Francesco Strangis (sintetizzatori). La band proporrà l’ormai rodato “Zooloft Experiment”, versione sperimentale del loro ultimo album, “Zooloft”, uscito nel 2021 dopo il successo del debut “Falena”, che li ha portati a opening d’eccezione su palchi prestigiosissimi per Bad Religion, MC50 e A Perfect Circle al Rock The Castle di Villafranca.

Inediti e cover di un certo spessore protagonisti, poi, nell’ultima serata dell’onda acustica targata Summer Madness. Giovedì 21 luglio, infatti, sarà il turno degli Sharada, giovane band alt-metal prossima alla pubblicazione del primo disco, “Take One”, dopo un’intensa attività live in svariate città italiane, in attesa dell’opening a mr. Paul Gilbert al RockOn Martirano Lombardo e del primo tour oltre i confini nazionali in supporto ai Crisalide. Il set degli Sharada sarà anticipato dall’omaggio del frontman Vins Perri a Chris Cornell, indimenticato cantante di Soundgarden, Temple Of The Dog e Audioslave, scomparso nel 2017.

Volumi decisamente più alti e casse dritte, infine, nell’attesa Electric Wave in compagnia di Axis Blues Band (28 luglio) e Franco Vinci Trio (eccezionalmente, venerdì 29), due autentiche istituzioni del blues in Calabria (ma non solo) assolute protagoniste della sezione Summertime Blues Madness, un’imperdibile due giorni in elettrico per chiudere col botto, tra rivisitazioni personali di classici del genere e composizioni originali, l’edizione zero di una rassegna rivolta a tutti gli amanti della grande musica dal vivo.

Ingresso gratuito.