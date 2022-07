Paul Gilbert il 16 luglio al RockOn Martirano Lombardo

L’Associazione RockOn Martirano Lombardo è lieta di annunciare il gran ritorno in Calabria, per la prima volta in versione live con la sua band, di uno dei chitarristi più importanti e apprezzati dell’intero panorama musicale mondiale: Paul Gilbert.

Considerato uno dei migliori chitarristi al mondo, inserito al 4º posto da GuitarOne nella lista dei più grandi shredder di tutti i tempi, mentre Guitar World lo ha menzionato tra i 50 chitarristi più veloci, Paul Gilbert sarà a Martirano Lombardo, in Piazza Matteotti, sabato 16 luglio.

Ben pochi guitar heroes emersi da quella colorata centrifuga musicale rappresentata dagli anni ’80 sono stati in grado di raggiungere una maturità artistica pari a quella del leggendario axeman statunitense, uno dei principali esponenti dello shredding movement, fenomeno allora dilagante nel mondo delle sei corde, nato sotto l’egida della Shrapnel Records di Mike Varney e fortemente improntato su tecnica, virtuosismi e velocità di esecuzione. Caratteristiche, all’epoca, imprescindibili per accedere all’universo hard’n’heavy, grazie al quale Gilbert è riuscito a imporsi come uno degli shredder più amati e completi di sempre, dapprima con i Racer X, massimo esempio di algido metal ipertecnico, e, successivamente, con i Mr.Big, vera svolta commerciale e artistica da milioni e milioni di copie (in particolare con l’album “Lean Into It”, contenente la celebre “To Be With You”). Una sorta di ground zero che, tra immancabili tecnicismi e armonie vocali smaccatamente pop, ha portato il chitarrista statunitense a riscoprire le proprie radici e proiettarsi verso nuovi orizzonti musicali, sviluppando un playing quanto mai versatile in grado di contaminare il chitarrismo barocco dell’era Shrapnel con elementi blues, jazz e power pop, per uno stile divenuto la perfetta evoluzione della shredding mania. Un background enciclopedico sfoggiato da Gilbert non solo in ogni singolo album, sia da solista che nei Mr.Big, ma anche durante un’infaticabile attività didattica che lo ha portato a insegnare presso il prestigioso GIT (Guitar Institute of Technology) di Los Angeles.

In apertura gli Sharada, giovane band alt-metal prossima alla pubblicazione del debut, “Take One”, dopo un’intensa attività live che l’ha portata su svariati palchi italiani, in attesa del primo tour oltre i confini nazionali, in Germania, in supporto ai Crisalide. Il power trio calabrese sarà accompagnato da due special guest d’eccezione, il chitarrista Fabio Mangano e il tastierista Francesco Riolo, per un set davvero unico.

Evento organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Comitato Madonna del Carmine e la Pro Loco di Martirano Lombardo. Media partner: Radio Crt.