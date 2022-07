Nella biblioteca comunale di San Mango d’Aquino si è tenuto il recital del pianista di Martirano Lombardo Eugenio Aiello.

L’evento musicale, è stato organizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo nel programma delle manifestazioni promosse dall’associazione nell’ambito del progetto Calabria Magnifica e con il contributo di AMA Calabria, degli Amici della Musica di San Mango d’Aquino e con la collaborazione dell’amministrazione comunale sanmanghese.

Nella presentazione dell’evento, Chieffallo ha sottolineato l’importanza della cultura quale strumento di unione e collaborazione tra enti diversi, soprattutto tra piccole entità locali quali, nel caso spacifico, i comuni di San Mango d’Aquino e Martirano Lombardo.

Davanti ad una sala gremita e attenta, il pianista Eugenio Aiello ha proposto: di Franz Joseph Haydn: Variazioni in Fa minore, Hob. XVII:6; di Claude Debussy Images – Book 1, L. 110 – 1. Reflets dans l’eau; di Fryderyk Chopin: Scherzo n. 3 op. 39, in do diesis minore; di Joseph Maurice Ravel: Jeux d’eau e Une barque sur l’ocean (da Miroirs).

Al termine dell’applauditissimo recital, l’artista ha voluto ringraziare i presenti con un ultimo brano Gymnopédie n.1 di Erik Satie.

L’avere suonato brani musicali piuttosto complessi e articolati, senza spartiti, la dice lunga sulla bravura e sulla preparazione del pianista.

In sala, tra i numerosi spettatori, alcuni amministratori locali di Martirano Lombardo e San Mango d’Aquino. A ringrazire Eugenio Aiello, oltre ad Alfredo Chieffallo, il Sindaco di Martirano Lombardo, Franco Rosario Pucci che ha manifestato il suo orgoglio per essere il sindaco di Eugenio e, nell’augurargli il prosieguo di una brillante carriera artistica, ha promesso di organizzare, con la collaborazione del Maestro Chieffallo, un recital musicale a Martirano Lombardo.