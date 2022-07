“Club”, il nuovo singolo del rapper/cantautore lametino Enrico Cuomo, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali

Il brano, su sonorità che ricordano il pop-funk e la disco e con strofe rappate in maniera serrata che rimandano al background hip hop dell’artista, racconta di una tipica serata di un ragazzo in discoteca, in particolare dell’incontro con la fantomatica “ragazza dal vestito blu” di cui si innamora. In fondo, a chi non è mai capitato di andare a ballare e beccarsi un due di picche mentre si beve con gli amici fino all’alba? Il tutto, infine, è completato da un ritornello estremamente catchy perfetto da cantare a squarciagola.

“Club” è stato realizzato completamente (dall’arrangiamento al mastering), come del resto anche gli altri brani usciti quest’anno, presso i Dissonanze Studios di Lamezia Terme, mentre tutto il progetto grafico è stato a cura di Lorenzo Smirne.