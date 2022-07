Intro musicale dell’associazione Blu Note per la prima messa in Cattedrale di Serafino Parisi

L’Associazione Blu Note di Lamezia Terme composta da giovani musicisti, docenti e strumentisti ha accolto con la Band Orchestra Città di Lamezia Terme diretta da Pietro Bonaddio il nuovo Vescovo Severino Parisi.

L’associazione si esibisce spesso in varie occasioni a carattere culturale e di promozione, molto spesso volontarie, proprio per favorire e promuovere la tradizione culturale degli strumenti a fiato nel nostro territorio anche in chiave moderna, infatti il gruppo strumentale interpreta le principali melodie popolari italiane e americane oltre tipici brani delle jazz band.

Il 10 luglio, in occasione della celebrazione della prima messa in Cattedrale alle 19, l’Associazione ha pensato di regalare un momento musicale alla Città, alla Diocesi e alla Parrocchia della Cattedrale di Lamezia Terme con l’esecuzione di alcuni brani caratteristici del repertorio tradizionale bandistico.

Il nuovo Vescovo ha apprezzato molto il gruppo strumentale: «voglio ringraziare Don Carlo e anche voi che avete portato questa nota bella in questo giorno che ha un grande significato per me, dire la messa in Cattedrale vuol dire cominciare con l’esercizio di questa responsabilità che io cerco di fare con passione, la stessa passione che si mette quando si suona uno strumento che di per sé non è mai un peso non è mai un lavoro ma è sempre il piacere di divertire se stessi e anche di allietare gli altri la musica è un pò questo significato grazie a voi ».