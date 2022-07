Si è conclusa la terza edizione della rassegna “Ma che Musical Maestro”, organizzata dalla compagnia stabile A regola d’arte, con la direzione artistica di Tiziana de Matteo.

Il caldo estivo non ha spaventato il pubblico che ha seguito i due appuntamenti di 7 e 8 luglio, “Super Classifica” e “Avanzi di Palcoscenico”, che si sono svolti presso il teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

In un contesto di teatro, quello amatoriale che però si caratterizza di professionalità e serietà, la compagnia lametina ha portato in scena due spettacoli che hanno messo in evidenza l’aspetto della laboratorialità che ha accompagnato l’anno accademico degli alunni della direttrice De Matteo.

“Le due serate infatti, – sottolinea la direttrice – sono solo il punto di arrivo di un percorso di studio ed approfondimento dell’arte scenica e dunque, di conoscenza ognuno di sé stesso, essendo il teatro strumento di comunicazione dell’intima interiorità contestualizzata nella società dell’oggi”.

A rendere ancora più magica la terza edizione della rassegna, è stata la presenza dell’artista di fama nazionale Marco Malaguasta, che ha seguito i ragazzi lametini, indirizzando l’estro artistico verso una didattica teatrale mirata a renderne più scientifica la passione ed il talento.

L’artista ha seguito gli alunni della scuola A Regola d’Arte con uno spirito di insegnante discreto e osservatore, lasciando che ognuno di loro potesse esprimere la propria sensibilità che – come egli stesso ha sottolineato – deve trovare come suoi complici, studio e spirito di sacrificio.

Seduti ad applaudire alle due serate, i rappresentati FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), che hanno con la loro presenza, insieme a quella del sindaco Mascaro e degli amici Vacantusi, posto sigillo ad una serata emblema della vitalità artistica della città di Lamezia Terme grazie a quella generazione di giovani, pronti alla vera rivoluzione epocale, quella della cultura e dell’arte in tutte le sue forme.