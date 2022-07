Luigi Strangis il 25 agosto in concerto allo stadio “Guido D’Ippolito”

Richiesto a gran voce online dai fan, Luigi Strangis ritrova “la via di casa”: il 25 agosto il vincitore dell’ultima edizione di Amici si esibirà in concerto al “Guido D’Ippolito”, tappa di mezzo dopo quelle di Porto Recanati e Lecce e prima di quelle di Zafferana Etnea ed Ortona.

Il cantante lametino era tornato in Calabria già in precedenza per gli instore organizzati dalle librerie Mondadori a Reggio Calabria e Rende, ma non aveva ancora avuto l’occasione di poter salutare i propri concittadini che l’hanno supportato nella vittoria del talent show mediaset.

La finale dello show trasmessa sul maxischermo su Corso Numistrano aveva attirato migliaia di persone nel centro città, tifando a distanza e tramite il televoto per il giovane lametino.

I biglietti per assistere al concerto di Lamezia Terme sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi. Ogni utente può acquistare su TicketOne.it al massimo 4 biglietti da ciascun account correttamente registrato al sito. Non è possibile comprarne in numero superiore.

Due i settori tra i quali sceglie: il prato non numerato è in vendita al prezzo di 23 euro mentre la tribuna numerata è disponibile per l’acquisto al prezzo di 27,50 euro per posto.