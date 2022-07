Il tour di Checco Zalone il 4 luglio 2023 approda al “Guido D’Ippolito”

Dopo l’annuncio del “cooming home” di Luigi Strangis del 25 luglio, Ruggero Pegna in qualità di promoter rilancia il “Guido D’Ippolito” come location di eventi anche per la prossima estate.

Il 4 luglio del prossimo anno l’impianto di via Marconi ospiterà l’ultima data attualmente prevista del tour di Checco Zalone, “Amore + Iva”.

Biglietti già acquistabili online, con 4 diverse categorie ed ordine di prezzo:

Poltronissima 80,50 euro

Poltrona 69

Tribuna A-B-C-D-E (tribuna coperta) 57,50

Tribuna F-G (parterre) 46

Checco Zalone sarà nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’artista pugliese tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, il nuovo tour di Checco Zalone durerà un anno: il debutto sarà a Firenze il prossimo 8 novembre 2022, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo approderà al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio sull’iconico palcoscenico dell’Arena di Verona che ospiterà le prime date della stagione all’aperto. Il tour attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma, Bologna, Napoli, Torino e si concluderà nell’ottobre 2023.

Amore + Iva è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. In occasione del tour, Checco Zalone presenta la sua nuova canzone “Sulla Barca dell’Oligarca”. Il brano è scritto da Luca Medici, Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari, Sergio Maria Rubino (Etichetta musicale: Officina Musicale. Edizioni: MZL. Cover: Dionisio Beatrice. Disegni: Filippo Marcelli. Montaggio: Luca De Nicolo. Post produzione: Inlusion Creative Hub).