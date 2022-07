Chitarre e oltre, domani concerto del chitarrista Martinez nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano

Nuovo appuntamento per la rassegna “Chitarre e oltre…”, giunta alla nona edizione, promossa dall’associazione culturale “Animula” con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme in collaborazione con il Museo Diocesano di Lamezia Terme e la Rete degli Istituti ad Indirizzo Musicale.

Ospite della Chiesa di S. Giuseppe Artigiano, sarà il chitarrista texano Kurt Martinez, in tournée in Italia tra la Toscana, la Puglia la Calabria e la Sicilia, grazie alla rete delle associazioni guidate dai maestri Edoardo Pieri per il “Viareggio Guitar Festival”, Ivana Oliva per l’ associazione “Guitar Artium”, Claudio Fittante per l’ associazione culturale “Animula” e Maurizio Agrò per il “Guitar Summer Festival” di Siracusa.

Il concerto, in programma mercoledì 20 luglio alle 19.30, sarà aperto dalla performance musicale del chitarrista lametino Michele De Fazio. L’associazione ringrazia la comunità parrocchiale e il parroco don Fabio Stanizzo per l’ospitalità. Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma il 25 luglio alle ore 22 al residence “Il parco dei principi” di Gizzeria con il tenore Amerigo Marino.

Kurt Martinez ha conseguito il titolo di Dottore in Arti musicali presso l’Università del Wisconsin-Madison; ha anche conseguito la laurea in chitarra presso la Georgia State University e l’Università di Miami. Dopo aver completato gli studi di chitarra classica, ha anche studiato chitarra flamenca a Madrid, Jerez de la Frontera, Granada e Cordoba, in Spagna, con numerosi illustri chitarristi. Il suo interesse per la grande varietà di stili musicali si traduce in esibizioni che comprendono un repertorio unico e diversificato.

Martinez mantiene inoltre un programma di esibizioni attivo e ha presentato recital solisti e da camera nei festival di chitarra negli Stati Uniti, in Europa, America Centrale, Sud America e Messico. Un critico recente ha detto: “Martinez ha dimostrato il suo virtuosismo: i suoni delle sue corde seducevano il pubblico” (El Millenio, Torreon, Messico). Oltre ad essere riconosciuto come performer, è stato anche riconosciuto come insegnante e ha tenuto corsi di perfezionamento nei festival e nelle università.

È stato spesso chiamato a giudicare le competizioni internazionali di chitarra e più recentemente come giudice nel “Concurso Nacional de Guitarra de Mexico” a ricerca del dottorato di Martinez su “La Folia” è stata pubblicata su Soundboard Vol 30 n. 3. 2004, e la sua registrazione di debutto intitolata Folias. Questa registrazione illustra la storia di un’opera che è stata usata ripetutamente dai compositori di chitarra per cinquecento anni. Ricopre attualmente la carica di direttore della School of Music dell’Università del Texas – Rio Grande Valley.