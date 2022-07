Domani al Parco dei Principi di Gizzeria concerto di Amerigo Marino e Denise Barbieri

Nuovo appuntamento con la rassegna “Chitarre e oltre…”, promossa dall’associazione culturale “Animula con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme in collaborazione con il Museo Diocesano di Lamezia Terme e la Rete degli Istituti ad Indirizzo Musicale.

Nel contesto del cartellone dei “Concerti del parco”, sarà il residence “Parco dei Principi” di Gizzeria la location del prossimo concerto, in programma domani alle 22, a ingresso libero, che vedrà come protagonista Amerigo Marino, tenore lirico calabrese votato al pop, con diverse tournée internazionali all’attivo in Cina, Australia, Canada Inghilterra e Francia. Attualmente Marino è impegnato nel progetto LyriCal, lirica in Calabria. Si alternerà con lui, Denise Barbieri, giovane artista calabrese, già vincitrice di concorsi prestigiosi, in un recital vocale che spazierà dal classico al jazz al contemporaneo.

Il primo appuntamento dell’estate di “Chitarre e oltre..”, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano che si è prestata come perfetta location per il concerto, ha visto protagonista il maestro Kurt Martinez che ha regalato al pubblico un momento di alta espressione musicale, con la performance del chitarrista lametino Michele De Fazio in apertura del concerto.

Nonostante una delibera di giunta pubblicata martedì che metteva a disposizione il cortile di Palazzo Nicotera, sarà ancora la Chiesa di San Giuseppe Artigiano ad ospitare nuovamente la rassegna lunedì con il concerto di Piero Viti e, in apertura, l’accademia vocale e strumentale con il soprano Giovanna Massara accompagnata dalla chitarra lira di Claudio Fittante.