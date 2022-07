“…Quel Viburno Rosso!” è una canzone popolare ucraina che il “Coro Lumen Christi” di Lamezia Terme rivisita in una nuova chiave interpretativa partendo, proprio, dalla versione originale (nella lingua ucraina appunto) e integrando in essa due strofe in italiano, scritte ex novo, rispettando, rigorosamente, la traduzione del testo originale, fortemente intriso di profondo senso patriottico.

“…Quel Viburno Rosso!”, vuol essere un messaggio di Pace rivolto a tutto il mondo e il coro lametino ha voluto accrescerne ulteriormente il pathos e il significato realizzando anche un video. In Ucraina il viburno e le sue bacche rosse sono l’emblema della nazione, perché simboleggiano la casa e la terra natale, il sangue e le radici familiari.

La guerra in Ucraina, purtroppo, ha calpestato il viburno, che si è chinato in basso, ma la forza di lottare e di non lasciarsi morire è più forte della guerra.

Attraverso questa canzone, il Coro Lumen Christi (per l’occasione costituito anche da coristi ucraini che vivono da anni qui sul nostro territorio lametino e calabrese, e da ucraini sfuggiti alla guerra), intende “gridare al mondo” che la “pace” deve trionfare e che “insieme possiamo farcela!”.

La canzone invita ogni uomo colpito dalle delusioni della vita, da quelle psicologiche a quelle spirituali, dallo sconforto alla prostrazione a “non mollare mai”, ma a reagire sempre…a rialzarsi. L’umanità tutta, dunque, davanti alle guerre, non deve mai abbattersi ma risollevarsi e riprendere il cammino, con maggiore vitalità. Ho deciso di dare alla canzone il titolo italiano di “…Quel Viburno Rosso!” perché in esso è racchiuso tutto il senso della vita dell’essere umano: il viburno che, come abbiamo detto, simboleggia, in una sola parola, “la vita”, ci ricorda che l’esistenza di ogni uomo è un dono prezioso che va e dobbiamo dignitosamente custodire e valorizzare. La “vita” mai va calpestata ma, se dovesse accadere, mai “lasciarla andare!”