Dal 25 al 30 luglio rassegna “Chitarre e oltre” nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano

Si apre una settimana di iniziative per la rassegna “Chitarre e oltre…” promossa dall’associazione culturale “Animula” con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme in collaborazione con il Museo Diocesano di Lamezia Terme e la Rete degli Istituti ad Indirizzo Musicale.

Dal 25 al 30 luglio, alle 19.30, la chiesa di S. Giuseppe Artigiano ospiterà 6 concerti con artisti nazionali e internazionali.

Lunedì 25 luglio concerto di Piero Viti che sarà aperto dalla “Accademia vocale e strumentale” con il soprano Giovanna Massara accompagnata con la chitarra-lira di Claudio Fittante.

Piero Viti, chitarrista napoletano, si è formato sotto la guida dei maestri Stefano Aruta e Angelo Gilardino. Diplomato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Avellino, ha conseguito sempre con il massimo dei voti la Laurea di II livello in “Chitarra del ‘900” (docenti Lucio Matarazzo ed Evy De Marco) e si è perfezionato, oltre che con Angelo Gilardino, anche con Nuccio D’Angelo. Vincitore di numerosi Concorsi nazionali ed internazionali, ha ben presto intrapreso un’intensa attività concertistica in qualità di solista, al fianco di prestigiose orchestre e come componente di affermati insiemi cameristici (duo Lombardi-Viti, duo Lambiase-Viti), tenendo concerti per le maggiori istituzioni concertistiche italiane e straniere, ovunque accolti da unanimi consensi di pubblico e critica; ha collaborato, inoltre, con vari artisti, tra cui, Michele Placido, Pamela Villoresi, Ambra Angiolini. Numerose, anche, le partecipazioni a programmi radiofonici e televisivi, Nel concerto proposto dalla rassegna, Piero Viti suonerà una chitarra “Gennaro Fabricatore” del 1826 con un programma incentrato su musiche originale del periodo, mentre lo strumento utilizzato da Claudio Fittante è una “Lyre-guitare”, costruita da Joseph Laurent Mast fils, Mirecourt, nel 1810″ . Il duo Fittante-Massara è rappresentativo del nuovo progetto di Animula definito appunto “Accademia vocale e strumentale”, che coinvolge diversi musicisti della provincia alcuni dei quali apriranno quasi tutti i concerti in programma.

Martedì 26 luglio, concerto del chitarrista sardo Sandro Lazzeri. Sin dalla più giovane età, Sandro Lazzeri si è fatto apprezzare dal pubblico e dalla critica per le scelte interpretative e di ricerca stilistica con cui ha proposto il vasto repertorio della chitarra, ricco di capolavori. Ha svolto un’intensa attività concertistica sia come solista che in svariate formazioni cameristiche. E’ stato ospite per importanti associazioni concertistiche in Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Grecia, Albania, Svizzera, Spagna, Austria, Stati Uniti, Irlanda. In qualità di solista, oltre al repertorio per chitarra, ha eseguito le pagine più note del repertorio per chitarra e orchestra. È stato fondatore del concorso “Jacopone da Todi-Nuove musiche per la scuola”, che ha lo scopo di incentivare e diffondere il repertorio delle scuole medie ad indirizzo musicale, realtà importantissima nel panorama musicale italiano. E’ docente di chitarra nelle scuole medie ad indirizzo musicale dove è attivo come arrangiatore.

Il Concerto di Lazzeri sarà aperto da Federica Le Piane, lametina, vincitrice del “II Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo” promosso da Animula.

Mercoledì 27 luglio sarà la volta dei due maestri Vincenzo Saldarelli e Ganesh del Vescovo. Vincenzo Saldarelli ha svolto attività concertistica in tutto il mondo per le più importanti istituzioni musicali, con programmi dedicati alla riscoperta di repertori originali sia come solista che con il Trio Chitarristico Italiano. Docente di chitarra presso l’Istituto Superiore di Studi Musicale “O.Vecchi-A.Tonelli” di Modena, di cui è stato anche direttore per molti anni, tiene corsi di perfezionamento. Oltre alle sue revisioni di opere per liuto e per chitarra, pubblicate da Suvini Zerboni e Bèrben e un “Metodo” per Ricordi, sono da menzionare le incisioni discografiche come solista e con il Trio Chitarristico Italiano (RCA, Relief, Fonit Cetra, Ricordi, Frequenz). Nel 2010 è stato pubblicato per Guitarmediacollection il DVD del Trio, con un programma da Bach a Ennio Morricone, con una sua recente composizione dedicata al Trio. “Appunti di viaggio sulla chitarra nel XX° secolo” è il titolo del doppio CD e del volume realizzati per le Edizioni GuitArt International 2013.

Ganesh Del Vescovo, oggi considerato un virtuoso della chitarra classica, iniziò i suoi studi chitarristici come musicista autodidatta. Un importante incontro con la Compagnia Alvaro, allievo di Andrès Segovia, lo porta a seguire i corsi di Compagnia al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, dove si diploma con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore “per la straordinaria abilità nel ritrarre il carattere e l’umore dei brani eseguiti”.

Il repertorio concertistico comprende, oltre alle proprie composizioni, musiche appartenenti ai molteplici periodi della chitarra classica.

Gli studi e le composizioni di Ganesh Del Vescovo sono presenti nei programmi di vari conservatori, accademie e scuole di musica in Italia e in altre parti del mondo. Attualmente tiene corsi e Master Class di chitarra presso la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino ea Firenze, presso il “Centro Studi Musica & Arte”, via Pietrapiana. Di lui scriveva il poeta italiano Mario Luzi: “Negli anni ho sentito suonare Del Vescovo tante volte in diverse occasioni e mi ha sempre fatto sentire come se fossi entrato in una sfera incantata fatta di emozioni e sentimenti di un bel musical talento; una sfera personale ma comunicativa e, a volte, auto-luminosa”.

Aprirà il concerto il vincitore del “V Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo”, che si svolgerà dal 26 e 27 luglio presso i locali della struttura ricettiva “Casa Gemma” di Lamezia Terme. In commissione i maestri Piero Viti, Sandro Lazzeri, Vincenzo Saldarelli, Ganesh Del Vescovo, Thu Lee, Tatyana Ryzhkova, e, in rappresentanza dell’associazione “Animula”, Claudio Fittante, Gaetano Cinque, Fabio Sirianni, Giancarlo Paola.

Nei giorni 28 e 29 luglio, grazie alla collaborazione con la diocesi lametina e in particolare al museo diocesano diretto da Paolo Francesco Emanuele, nei locali della biblioteca diocesana si terrà l’ottava masterclass chitarristica promossa da Animula, dove saranno presenti i maestri Piero Viti, Sandro Lazzeri, Vincenzo Saldarelli, Ganesh Del Vescovo, Thu Lee, Tatyana Ryzhkova. Nel concerto Saldarelli – Del Vescovo del 27 luglio, saranno eseguite dal compositore Vincenzo Saldarelli alcuni brani che lo stesso maestro ha dedicato al Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo pubblicate nel 2020. I brani hanno titolo “Brutia”, per chitarra sola, e “Lametos”, per chitarra obbligata e più strumenti, delle quali è appena uscita la prima registrazione nella pubblicazione del CD dal titolo “Là dove ‘l si suona”.