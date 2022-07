Già venduti oltre 2000 biglietti su circa 5000 al momento disponibili per il concerto lametino di Luigi Strangis

Si è svolto ieri presso la sede della F.C. Lamezia Terme un incontro tra il promoter Ruggero Pegna e il presidente della società calcistica Felice Saladini in vista del concerto del lametino Luigi Strangis, vincitore di Amici di Maria De Filippi, del prossimo 25 agosto presso lo Stadio Guido d’Ippolito.

L’occasione è servita a fare il punto su alcuni interventi necessari alla struttura, come una corretta rinumerazione delle tribune, la sistemazione di alcuni seggiolini e la sostituzione della delimitazione in pannelli in vetro del rettangolo di gioco, oramai opacizzati, che impediscono una corretta visione ad almeno quattro file di tribuna coperta.

“Ringrazio il Presidente Saladini – ha affermato Pegna – per la cordialità e la disponibilità a collaborare per la realizzazione di questo e altri grandi eventi, non solo sportivi, a Lamezia Terme, come ad esempio lo spettacolo di Checco Zalone confermato per il 4 luglio 2023, con biglietti già in vendita sul circuito Ticketone. In questo proficuo incontro – prosegue il promoter – ho colto la sincera determinazione del Presidente Saladini, artefice di una splendida realtà imprenditoriale, di lavorare per il bene della Città e della Calabria in generale. Lo ringrazio anche per aver espresso la volontà di rinunciare alla percentuale sugli incassi di eventi extra sportivi, prevista dal nuovo regolamento comunale a favore del soggetto gestore dell’impianto, qualora la sua società si aggiudicasse il relativo bando. Tale rinuncia è certamente utile per sostenere e incentivare la programmazione di eventi anche musicali allo Stadio d’Ippolito, come accaduto in anni passati, con importanti ricadute d’immagine e commerciali per tutta la Città”.

Con l’occasione Pegna ricorda che per il concerto di Luigi Strangis l’allestimento inizierà il 24 agosto. Già venduti oltre 2000 biglietti su circa 5000 al momento disponibili, suddivisi in posti di prato e di tribuna coperta non numerata. I biglietti sono in vendita sul circuito www.ticketone.it e presso gli Uffici della Show Net srl in corso Nicotera 237 di Lamezia Terme.

“Sono numerosi – conclude Pegna – i fan di Luigi che arriveranno a Lamezia anche da fuori regione, come confermano le numerose prenotazioni da tutta Italia.”.