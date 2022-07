Proseguono fino a sabato alle 19.30 nella chiesa di S. Giuseppe Artigiano gli appuntamenti della nona edizione di “Chitarre e oltre…”, promossa dall’associazione culturale Animula” con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme in collaborazione con il Museo Diocesano di Lamezia Terme e la Rete degli Istituti ad Indirizzo Musicale.

Il 28 luglio concerto del duo formato da Angelo Litrico al clarinetto e Domenico Spada alla chitarra. Il concerto del duo sarà aperto dalla formazione appartenente all’Accademia Vocale e Strumentale, composta in questa occasione da Claudio Fittante alla chitarra francese e Maddalena Cefalì al flauto

Foto 3 di 3





Clarinettista e didatta Angelo Litrico ha un’esperienza musicale maturata prevalentemente nell’ambito della musica colta con un repertorio che va dal tardo barocco al Novecento storico. Nato a Catania, si diploma in clarinetto presso l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini della stessa città, quindi segue un periodo di perfezionamento a Palermo con il clarinettista Vittorio Luna e con il Quintetto Bibiena presso la scuola di Musica di Fiesole. Alle collaborazioni con ensemble cameristici ed orchestre su strumenti “moderni” dal 2001 a Parigi, grazie al clarinettista e “facteur” Gilles Thomé, si avvicina allo studio delle ance storiche e alle prime collaborazioni in ensemble attenti alla prassi storicamente informata, pratica che approfondirà in Olanda dal 2003 al 2006 con Eric Hoeprich al Koninklijke Conservatorium. Docente di clarinetto presso le scuole medie ad indirizzo musicale, ha di recente avviato, con l’aiuto del liutaio francese Olivier Cottet, un atelier per il restauro e la costruzione di fiati storici.

Chitarrista e liutaio catanese, Domenico Spada si è diplomato al conservatorio di F. Torrefranca di Vibo Valentia nel 1987. Ha frequentato i corsi estivi di perfezionamento chitarristico “Citta di Sapri” sotto la guida del maestro Ferraro, con lo stesso ha consegiuto il diploma triennale di perfezionamento presso l’Accademia Musicale Pescarese. Nella sua carriera concertistica ha privilegiato il repertotio originale per chitarra sola e in gruppi da camera. All’attività didattica affianca quella di liutaio, esperienza che ha reso possibile la pubblicazione di un manuale di liuteria in cui illustra il proprio metodo costruttivo, pubblicato da Edizioni Novecento. Suona un proprio strumento del 1996. Attualmente è docente di chitarra presso il Liceo Musicale “Turrisi Colonna” di Catania.

Venerdì 29 luglio sarà la volta del concerto “Suoni Mediterranei”, con il duo Theresia Bothe (voce) e Yvonne Zehner (chitarra). Un programma musicale ricco, quello previsto per la serata del 29 luglio, che spazia da Federico Garcia Lorca, che ha contribuito al patrimonio culturale della Spagna e ha dato nuova vita alle canzoni di antiche tradizioni, ai mondi emotivi espressi nel linguaggio musicale di Giovanni Girolamo Kapsberger, toccando anche la realtà delle persecuzioni e delle esclusioni che hanno segnato la storia del Mediterraneo. Insieme, i musicisti Theresia Bothe e Yvonne Zehner sono alla ricerca del nucleo del contenuto musicale di ogni canzone. Gli arrangiamenti e le interpretazioni derivano dalla loro prospettiva personale. Qui, la musica classica e tradizionale viene portata in una coesistenza coerente in modo libero ed espressivo.

Sabato 30 luglio concerto di Thu Lee. Vincitrice di numerosi premi internazionali, è una delle più famose rappresentanti femminili del mondo della chitarra classica. Nata ad Hanoi, attualmente vive in Bahrain. Le sue esibizioni sono intrise di passione, colore e personalità in perfetto connubio con la sua unica musicalità e la sua abilità tecnica. Tra i suoi insegnanti si citano Nguyen Hai Thoai, Vu Bao Lam, Nguyen Nhu Dung e Nguyen Quoc Vuong Ha seguito corsi di perfezionamento con chitarristi di fama mondiale come Manuel Barrueco, Nikita Koshkin, Hubert Kaeppel, Pavel Steidle, Thomas Offermann, Denis Azabagic, Judicael Perroy . Si è esibita in molti paesi, come Italia, Francia, Inghilterra, Austria, Germania, Spagna, Bulgaria, Romania, Vietnam, Tailandia, Malesia, India, Nepal, Turchia, USA, Arabia Saudita, Bahrain ecc. Ha tenuto masterclass nella prestigiosa convention della Guitar Federation of America tenutasi a Louisville, negli Stati Uniti. Oltre alla sua carriera da solista ha collaborato e suonato con orchestre, quartetti d’archi, cantanti, violinisti e flautisti. Ha fatto parte della Commissione del V Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo promosso dall’Associazione Culturale Animula, tenutosi nei giorni scorsi a Lamezia Terme.