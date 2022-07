Proclamati i vincitori del “V Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo”

Si è tenuto nei giorni scorsi a Lamezia Terme, nel parco della struttura ricettiva “Casa Gemma”, il quinto “Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo”, promosso dall’associazione culturale “Animula”. I partecipanti sono stati giudicati da una commissione composta da musicisti di fama internazionale quali Tatyana Ryzhkova, Thu Le, Vincenzo Saldarelli, Ganesh Del Vescovo, Sandro Lazzeri, Piero Viti, e da Claudio Fittante e Gaetano Cinque in rappresentanza dell’associazione “Animula”

Per la categoria “E”, solisti, candidati provenienti da istituti ad indirizzo musicale, secondo graduatoria di merito: primi classificati Lorenzo Laruffa; seconda classificata Alessia Scalise. Per la categoria “E”, Ensemble: primo classificato il duo formato da Alessia Scalise ed Edoardo Lombardo. Per la categoria “A”, solisti: fascia I, under 14, terzo classificato Nicola Smeraldi; fascia II, under 18, primo premio non assegnato; secondi classificati Eleonora Forelli e Lara Cherkas; terzo classificato Antonio Nanci; fascia III, solisti senza limiti di età, primi classificati Saverio Fogliaro e Jacopo Puleo.

I vincitori si sono esibiti il 28 luglio nell’auditorium della chiesa di S. Giuseppe Artigiano in Lamezia Terme, in apertura del concerto dei maestri Vincenzo Saldarelli e Ganesh Del Vescovo, membri di commissione del concorso. I maestri Saldarelli e Del Vescovo hanno regalato al pubblico presente in sala e collegato in diretta facebook, atmosfere uniche con l’esecuzione di brani contemporanei da loro composti, tra i quali “Brutia”, del maestro Saldarelli, scritto per il concorso e dedicato alla città di Lamezia Terme.

Tra i vari premi previsti dal concorso: una chitarra di liuteria assegnata a Nicola Smeraldi; un concerto in Germania assegnato a Saverio Fogliaro; due concerti ad Aversa offerti dal GMI locale assegnati uno a Saverio Fogliaro e l’altro a Jacopo Puleo; una borsa di studio messa in palio da Animula assegnata a Saverio Fogliaro. Tra gli altri premi, accessori di ricambio per chitarra ed abbonamenti a riviste di settore attribuiti, secondo punteggio, ai diversi partecipanti.

Dopo il concerto della vietnamita Thu Le, ultimo dei cinque appuntamenti tenuti nella chiesa di S. Giuseppe Artigiano, il Festival “Chitarre e oltre…”, promossa da “Animula”, si sposta al Parco dei Principi di Gizzeria Lido, nell’ambito del programma “I concerti del parco”, con l’eccezionale presenza di Tatyana Ryzhkova, in programma domenica 31 luglio alle 22.

Tatyana Ryzhkova, su You Tube, è tra i chitarristi classici ad avere il più alto numero di like. Le sue performances sono una miscela di partecipazione emotiva e virtuosismo. Tatyana, oltre ad aver vinto numerosi concorsi internazionali, è anche compositrice. Al suo attivo numerosi cd, l’ultimo, in ordine di tempo, “Dreams of a Russians Summer”, pubblicato nel 2017. Dal 2011 è responsabile della “Tatyanas Guitar School”, da lei stessa fondata a Brema.

Docente onoraria in vari festival internazionali attivi in Messico, Irlanda del Nord, Cile, Bolivia, Cina, è stata presente, quale commissaria di giuria, al “V Concorso Internazionale Chitarristico dell’Istmo”.