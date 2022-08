“Chitarre e oltre…”. Concerto a Cortale per l’Accademia Vocale e Strumentale

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Chitarre e oltre…”, giunta alla nona edizione, che si sposta a Cortale, nella storica chiesa di S. Maria Cattolica.

Domani alle 19 è in programma il concerto dell’Accademia Vocale e Strumentale che, per questa occasione, vedrà la presenza del duo chitarra e flauto e del duo chitarra e voce con i maestri Claudio fittante, Giovanna Massara, Fabio Sirianni e Maddalena Cefalì.

L’ensemble “Accademia Vocale e Strumentale” nasce in seno all’associazione culturale “Animula” a Lamezia Terme ed ha come obiettivo quello di riproporre la letteratura originale, per e con chitarra, eseguita su strumenti dell’epoca di riferimento delle composizioni. Con il termine “Accademia”, nell’ ‘800, si identificavano i concerti tenuti da più musicisti. Il concerto di domani prevede un programma con musiche composte a cavallo tra la fine del ‘700 e i primi decenni dell’800.

“Chitarre e oltre…” è promossa dall’associazione culturale “Animula”, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme, in collaborazione con la Diocesi e il Museo Diocesano di Lamezia Terme e la Rete degli Istituti ad indirizzo musicale