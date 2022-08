“Parconintango con le 13” domani a Parco dei Principi

Nuovo appuntamento con la nona edizione della rassegna “Chitarre e oltre…”, promossa dall’associazione culturale “Animula”, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme, in collaborazione con la Diocesi e il Museo Diocesano di Lamezia Terme e la Rete degli Istituti ad indirizzo musicale.

Dopo il concerto dell’Accademia Vocale e Strumentale tenutosi lo scorso 4 agosto nella chiesa Santa Maria di Cortale, con un buon successo di pubblico e di critica, la rassegna torna al Parco dei Principi di Gizzeria con il concerto dal titolo “Parcointango con le 13”, in programma mercoledì 10 agosto alle 22.

Le “13” nascono dall’incontro di tre chitarriste, Silvia Boccadamo, Carla Canitano, Maria Luisa Petrelli, diplomate presso il Conservatorio di musica “T. Schipa” di Lecce e con alle spalle una nutrita attività concertistica solistica e soprattutto cameristica. L’insolito nome della formazione è in realtà un acronimo : Le 13 sta per le “3 d c” , dove “d” è l’iniziale di donne e “c” l’iniziale di chitarriste, “3 donne chitarriste” in un gioco sonoro che sta a metà tra cifre e lettere e che è poi l’essenza delle loro caratteristiche.

Vincitore assoluto del concorso “Città di Taranto 2007”, il trio si esibisce regolarmente per associazioni, enti e in importanti manifestazioni quali il Trend & Blues Festival, Cortili Aperti, Grappolo Carminio, Spiagge Aperte, Notte delle chitarre di Taranto, Pizzicar de corde di Sant’Eramo, “Vallisa Giovani” di Bari , “Gran galà senologo per passione” di Lecce, “Premio Castrum Minervae” di Castro. Nel 2009 è stato attribuito loro il premio “Donne del sud” per la musica. Nel 2010 è stato chiamato ad inaugurare la prestigiosa stagione della Camerata Musicale Salentina, al Teatro Paisiello di Lecce. Nel 2012 Max Gazzè le ha invitate ad aprire i suoi concerti nelle tappe pugliesi del suo tour. Le tre musiciste sono tutte docenti di chitarra, presso le scuole medie ad indirizzo musicale e sono spesso chiamate come componenti di giuria in concorsi chitarristici nazionali.

Il loro primo lavoro discografico “Danzas de la seducciòn” nasce dal desiderio di far conoscere al grosso pubblico questa formazione così insolita che, se da un lato è prettamente classica, dall’altro propone brani notissimi e familiari come i temi dalla “Carmen” o “Tico Tico”. Il disco prende il nome da un brano di Joaquin Turina, musicista spagnolo dei primi del novecento. Il motivo conduttore è proprio quello della “danza”: da quella gitana a quella spagnola, da quella flamenca a quella classica. Ritmi spagnoli coinvolgenti e spumeggianti, note di sensualità e delicatezza caratterizzano questo progetto a cui sono state dedicate significative recensioni su “Il Corsivo” e “Donne del Sud”. Su “Chitarra e Dintorni”, rivista specializzata nel settore, è stato dedicato loro uno speciale.

Dal 2013 portano avanti il progetto “Novitango” in cui ripercorrono la storia del tango, accompagnate da una coppia di tangueri che balla, sulle note della loro musica, i più famosi tanghi suonati nelle milonghe di Buenos Aires

Le 13 propongono tre programmi differenti: “Danzas de la seducciòn”, un programma classico dedicato alla musica spagnola classica e popolare; “Viajos” un programma itinerante dalla musica spagnola ai ritmi sudamericani alle colonne sonore più famose; “Novitango” un programma dedicato al tango argentino