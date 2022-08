Chitarre e oltre, viaggio nel mondo della canzone napoletana il 14 agosto al Parco dei Principi

Nuovo appuntamento al Parco dei Principi di Gizzeria domenica 14 agosto con la rassegna “Chitarre e oltre…”, promossa dall’associazione culturale “Animula”, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Lamezia Terme, in collaborazione con la Diocesi e il Museo Diocesano di Lamezia Terme e la Rete degli Istituti ad indirizzo musicale.

Il concerto dal titolo “La canzone napoletana tra vicoli e teatri”, con inizio alle 22, vedrà protagonista il duo catanzarese composto dal soprano Giovanna Massara e dal pianista Amedeo Lobello. Il duo offrirà al pubblico un vasto programma di canzoni d’autore napoletane proponendo composizioni che vanno dal 1900 con “I te vurria vasà”, di Vincenzo Russo ed Eduardo Di Capua, volando su “Reginella” del 1917, di Libero Bovio e Gaetano Lama, fino ad arrivare ai grandi successi di Domenico Modugno come “Resta ‘cu mme”, del 1958, di Dino Verde e Domenico Modugno e “Tu sì ‘na cosa grande” del 1964, di Roberto Gigli e Domenico Modugno.

Sarà l’occasione per vivere un viaggio nel mondo della canzone napoletana, dagli esordi del ‘900 fino ai giorni nostri, fra tradizione classica e jazz con arrangiamenti a cura di Amedeo Lobello e la duttile voce di Giovanna Massara. Un percorso di rivalutazione del genere musicale teatrale della sceneggiata e di riscoperta della musica napoletana, tanto apprezzata in tutto il mondo, che vede in “vicoli e teatri” i luoghi rappresentativi di struggenti storie d’amore.

Giovanna Massara, dopo gli studi classici, si laurea in Canto Lirico presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. Da molti anni, all’intensa attività artistica di Soprano, affianca quella di Direttore di Coro. E’ M° del Coro Polifonico SS. Trinità, iscritto all’Organizzazione Cori Calabria. Per la sua voce calda ed espressiva, capace di spaziare fra suggestive sonorità ed eccellenti virtuosismi, ha sempre collezionato unanimi riconoscimenti di pubblico e di critica.

Nel 2007, la rappresentazione “Antigone”, nel Teatro greco di Partanna, realizzata in collaborazione con la compagnia Teatro del Carro di Pino Michienzi, risulta vincitrice, del “Grifo d’oro” e del “Premio Chinnici” per le Musiche e i Canti da lei stessa eseguiti in lingua originale.

Si è esibita in diverse occasioni in Vaticano alla presenza del Santo Padre, nell’Aula Nervi e in Piazza S. Pietro durante importanti eventi trasmessi in dirette televisive nazionali e in mondovisione. Fra i numerosi Concerti realizzati nel territorio calabrese, merita senz’altro un posto di rilievo, quello svoltosi l’8 aprile 2017 presso il Teatro Politeama di Catanzaro, con il VVV Classic Ensemble, in qualità di Special Guest. Dal 2017 collabora con l’Associazione Culturale Animula di Lamezia Terme con la quale ha tenuto diverse Accademie e Concerti sul territorio nazionale toccando, tra gli altri, i palcoscenici di Siracusa, Porto Palo (Sr), Aversa, Caramanico (Pe), Serramonacesca (Pe), Taranto, Perugia, etc. Docente dal 2000 al 2005 di Polifonia Sacra, Canto gregoriano e Teoria e solfeggio presso il Seminario maggiore regionale “S. Pio X”, è stata componente della Commissione per la Musica Sacra della Diocesi di Catanzaro-Squillace, e membro effettivo del Consiglio Artistico Direttivo dell’O.C.C. (Organizzazione Cori Calabria), componente del Direttivo degli Amici dell’Opera Lirica (A.D.O.L.) di Catanzaro e Direttore Artistico della sezione A.Gi.Mus. della stessa città dal 2011 al 2014. Dal 2014 al 2018 è stata componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Politeama di Catanzaro, dove ad oggi ricopre il ruolo di Direttore di Area Artistica. E’ docente di ruolo di Canto presso il Liceo Musicale Statale “T. Campanella” di Lamezia Terme e presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Tchaikovsky”di Nocera Terinese (Cz).

Amedeo Lobello, pianista, ha conseguito la laurea specialistica di secondo livello accademico in pianoforte e discipline musicali presso il Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera Terinese, nonché il Diploma di Maestro accompagnatore di sala e di palcoscenico con il massimo dei voti, nei Corsi attivati in collaborazione con le Scuole civiche di Milano, presso il Teatro Politeama di Catanzaro, dove ha partecipato all’allestimento di numerose Opere liriche. Attualmente collabora con affermati cantanti e strumentisti, oltre che con Associazioni musicali e culturali, anche in qualità di Compositore, per importanti spettacoli teatrali. Ha un’intensa attività concertistica sia in formazione di duo che con ensemble orchestrali. È docente di Pianoforte, Teoria, Analisi e Composizione.