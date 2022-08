Countdown per il concerto di Luigi Strangis al “Guido D’Ippolito”, le modifiche al traffico per domani

Per il giovanissimo musicista e cantautore Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, è arrivato il momento tanto atteso da tutta la sua Città. Si terrà domani sera, infatti, il suo concerto nel centralissimo Stadio Guido D’Ippolito di Lamezia Terme. L’evento fa parte del ricco programma di “Fatti di Musica 2022”, il Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna giunto alla 36esima edizione, nell’ambito del suo primo tour, prodotto da Vivo Concerti.

Ancora biglietti disponibili per il settore “prato” su www.ticketone.it, in tutti i punti autorizzati Ticketone (Lamezia T.: Uffici Show Net srl, corso G. Nicotera n.237) e, per i ritardatari, dalla ore 18 anche presso la biglietteria dello Stadio; sold out da settimane i biglietti di tribuna.

Già posizionato a centrocampo il palcoscenico interamente coperto, che garantirà l’effettuazione dell’evento anche in caso di pioggia durante le fasi di allestimento. Previsti due ledwall giganti ai lati delle torri audio, serviti da una regia che trasmetterà i primi piani del concerto. L’apertura dei cancelli è fissata per le 19:30, con “ingresso tribuna” da via Marconi e “prato” da via Newton.

Sarà vietata l’introduzione di oggetti, bottiglie, simili. All’interno saranno presenti servizio bar, servizi igienici, servizio sanitario, area disabili. L’organizzazione precisa, inoltre, che sarà vietato fumare sul prato, per il quale si chiede l’accesso con scarpe da tennis o similari. Infine, si invitano tutti gli spettatori al rispetto della struttura e all’utilizzo dei punti di raccolta dei rifiuti, mentre ai lametini residenti nel quartiere di Nicastro si consiglia di raggiungere a piedi lo stadio. Intanto, sono circa 4.000 i biglietti già venduti. Ad aprire la serata alle ore 21:30 saranno altri tre talenti lametini: Mozik (vero nome Mario Amendola), Chiara Vescio ed Enrico Cuomo, ognuno con 2 brani. Luigi Strangis, al suo primo disco d’oro con “Tienimi Stanotte”, sarà accompagnato dalla band composta da Luca Monaldi, batteria, Salvatore Giovanni Sciabbarrasi, pianoforte, Umberto Scaramozza, chitarra e Nicolò Pagani, basso.

Il concerto è la prima occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico “Strangis”, che ha debuttato al primo posto della classifica italiana. Cantautore e polistrumentista, Luigi è uno straordinario talento della musica. Ha iniziato a suonare la chitarra a soli 6 anni. Oggi, a 21, suona anche il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista, a quindici anni ha iniziato ad autoprodursi i suoi pezzi. A settembre 2021 ha presentato ad Amici l’inedito “Vivo”, brano che gli ha regalato l’ingresso al programma. A “Vivo” sono seguiti i brani “Muro”, “Partirò da zero”, “Tondo” e per ultimo “Tienimi stanotte”, disco d’oro, diventato subito una delle hit dell’estate. Durante i serali del programma, Luigi ha interpretato più volte cover di successo, mettendosi alla prova come musicista ed arrangiatore. A Lamezia Terme, città natale che ha festeggiato la sua vittoria con un’esplosione collettiva di entusiasmo, seguendo la finale sull’immenso corso Numistrano attraverso vari ledwall, l’attesa è enorme. A Strangis è stato assegnato il “Riccio d’Argento”, oscar di Fatti di Musica, quale “Rivelazione dell’Anno”. Anche il Comune assegnerà un riconoscimento a ricordo di questo suo concerto in Città.

«Mi auguro che sia una serata memorabile per Luigi e per tutta Lamezia; il suo è anche un esempio per i ragazzi che sognano il successo e la valorizzazione del loro talento… Sarà certamente un concerto emozionante», afferma l’organizzatore Ruggero Pegna, anch’egli lametino, artefice dei più grandi eventi musicali effettuati in Calabria, da Sting ad Elton John, passando per centinaia di stelle italiane e internazionali, oltre a grandi eventi televisivi.

LE MISURE DI SICUREZZA

L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelle a servizio di Polizia e di Emergenza, su ambo i lati di: via Marconi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Innocenzo IX da una parte e l’intersezione con via G. Da Fiore dall’altra; via Piro, nel tratto di strada compreso l’intersezione con via Marconi e l’entrata nel parcheggio posto sul lato sud dello Stadio; via Newton, nel tratto di strada compreso l’intersezione con via Marconi e l’entrata nel parcheggio posto sul lato sud dello Stadio.

Divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelle di Polizia, di Emergenza e autorizzate su: via Marconi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Moro/via Guzzi e Via da Fiore.

I residenti potranno circolare nelle predette vie e nei tratti consentiti fino a un’ora prima dall’inizio del concerto.

Inoltre dalle 16 fino alle 24 è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e di altre bevande in contenitori di vetro e lattine da parte dei soggetti esercenti le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati dei pubblici esercizi e dei distributori automatici insistenti nei pressi dello Stadio Comunale “Guido D’Ippolito”. Altresì vietato a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica e di altre bevande in contenitori di vetro e lattine, su tutta l’area interessate dall’evento è vietato abbandonare in luogo pubblico, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta, lattine, bottiglie vuote od altri contenitori vuoti di bevande. In caso di accertate violazioni alle prescrizioni disposte con la presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro.