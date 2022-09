Bando di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli Studios di Lamezia Terme

Primo passo, con l’apertura della procedura per l’affidamento della “Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori”, per la realizzazione degli Studios di Lamezia Terme nell’area industriale finanziati tramite la Fondazione Calabria Film Commission dalla Regione Calabria.

L’entità dell’appalto è stimata in 8.959.429,10 euro, di cui 107.245,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il corrispettivo stimato della progettazione esecutiva è invece pari a 248.077,02 euro, è sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (punti: 70 offerta tecnica – 30 prezzo).

Entro il 5 ottobre si potranno inviare le candidature per via telematica, con la progettazione esecutiva che dovrà essere consegnata entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento (il 10 ottobre si procederà alla valutazione delle offerte), mentre l’esecuzione dei lavori durerà 660 giorni naturali e consecutivi.