Sabato al Teatro Grandinetti di scena Riccardo Tesi & Banditaliana Trio

Sabato alle 19, al Foyer del Teatro Grandinetti, appuntamento musicale realizzato ida AMA Calabria in co produzione con l’Associazione Donne in arte promotrice del Festival d’Autunno. Di scena Riccardo Tesi & Banditaliana Trio composta da Riccardo Tesi, all’ organetto diatonico, Maurizio Geri alla chitarra e voce e Claudio Carboni al sax.

L’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura direzione generale dello spettacolo e dalla Regione Calabria nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria.

Riccardo Tesi, Maurizio Geri e Claudio Carboni: i fondatori di Banditaliana – formazione che da trent’ anni li vede in tour in ogni paese del mondo – mettono in gioco in trio la loro grande intesa e le esperienze maturate assieme entro progetti originali come PresenteRemoto, Crinali e Acqua foco e vento (sulla musica dell’Appennino tosco-emiliano), Sopra i tetti di Firenze (dedicato a Caterina Bueno), per esprimere in veste più raccolta e intima i brani più suggestivi del loro ampio repertorio. L’affascinante e inconfondibile organetto di Tesi, la chitarra e l’espressiva voce di Geri, i sassofoni di Carboni, dialogano fittamente disegnando linee melodiche che attraversano il Mediterraneo, raccontano storie che vengono dalla tradizione ma la ripropongono con la dolcezza dei cantautori, invitano gli ascoltatori a ballare come nelle feste popolari. Ma soprattutto colpiscono al cuore con il loro splendido sound.

In programma alcuni dei brani che hanno reso famoso il gruppo come Pomodoro, Maggio del crinale, La valse a Pierre, Il Bianco, Accorsa, Tango di Buona speranza, lune, Madreperla e tanti altri….