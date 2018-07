Gli Amakorà chiuderanno questa sera i festeggiamenti civili in onore di Maria Madonna degli Abbandonati

INPROVINCIA

Sabato 28 Luglio 2018 - 11:45

Spetterà agli Amakorà l’importante compito di chiudere i festeggiamenti civili in onore di Maria Santa Madonna degli Abbandonati, questa sera nell’omonima località della frazione San Tommaso di Soveria Mannelli.

La manifestazione a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo in San Tommaso di Soveria Mannelli, guidata dal Canonico Don Roberto Tomaino, è stata organizzata grazie al prezioso e grande contributo del Comitato “San Tommaso in Festa”.

Il programma religioso ha avuto inizio giorno 20 e si concluderà domani con la processione di rientro, che riporterà la Statua della Madonna degli Abbandona nella Chiesa di San Michele Arcangelo in San Tommaso.

Nella stessa suggestiva location, venerdì 27, si sono esibiti i Folk ‘N Roll.

Prima dell’inizio del concerto degli Amakorà ci saranno i giochi per i bambini, sempre organizzati dal Comitato “San Tommaso in Festa” che ha allestito anche un ricco stand gastronomico, dove gli ospiti potranno degustare le prelibatezze locali.

Gli Amakorà, promossi dall’agenzia Marasco Comunicazione di Torretta di Crucoli, fanno parte del circuito Calabria Sona che promuove, valorizza e produce eventi e progetti legati alla musica made in Calabria: artisti, festival e attività che identificano un territorio ma che parlano al futuro.