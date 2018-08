Palasparti, si torna a parlare di affidamento diretto con riapertura ottimisticamente non prima di novembre

SPORT

Giovedì 30 Agosto 2018 - 20:25

Di GIANLUCA GAMBARDELLA

Se gli impegni e le buone intenzioni espresse oggi dal commissario Fusaro (arrivato a fine marzo in sostituzione di uno dei componenti della terna nominata fine novembre, ma unico attualmente presente con continuità in via Perugini al posto del presidente Alecci, in ferie nella natia Sicilia) in presenza del segretario generale Carmela Chiellino (anche lei in sostituzione del titolare Ceccherini) sugli impianti sportivi comunali saranno realtà lo si scoprirà dall'albo pretorio, essendo gli atti amministrativi quelli a dover far fede (anche se la mancanza di ordinanze specifiche per la totale chiusura di impianti sportivi e teatrali parrebbe suggerire che in via Perugini si scelgano anche strade più informali come le comunicazioni via mail utilizzate nei casi contestati).

Nuova grana per gli stadi cittadini, oltre alle convenzioni di gestione scadute a fine giugno e rimaste in un "limbo amministrativo" fino al venerdì prima dell'avvio della stagione ufficiale con la Coppa, son i mancati accatastamenti degli immobili, se non fosse che fino al settembre 2013 (ultimo aggiornamento pubblicato online all'interno dell'elenco degli immobili, uno dei tanti aspetti di trasparenza non rispettato a Lamezia) erano 21 gli immobili comunali non accatastati, con in cima a comparire proprio gli uffici di via Perugini seguiti dalla piscina comunale in Via Giovanni De Sensi, ma anche dei campi sportivi "D'Ippolito", "Renda", "Provenzano", “Riga” e "Fronti" (ed attualmente Provenzano e Fronti son ancora chiusi al pubblico per mancanza di certificato prevenzione antincendio in corso di validità).

Già affidato poi l'incarico per il certificato di prestazione energetica, ma anche oggi nessuna traccia dei report sulle strutture sportive promessi sia dopo l'incontro di gennaio in Prefettura che successivamente alla prima protesta degli sportivi cittadini (ancora oggi presenti, ma in numero nettamente inferiore rispetto a quello di tesserati, relativi parenti, sostenitori e sponsor delle varie società sportive), ed anzi agli originali certificati di prevenzione anticendio ora son altri quelli mancanti secondo gli uffici comunali. Come sia stato possibile non è stato chiarito dai dirigenti di via Perugini, non essendo nessuno dei 2 in servizio presente all'incontro. Tutti sorpresi in via Perugini, insomma, sebbene gli ultimi dati disponibili dell'ammontare dei premi effettivamente distribuiti nel 2014 (relativi proprio all'ultimo anno in cui c'era una pianta organica ben più folta di quella attuale) ammontano per il personale dirigente a 62.805,85 euro e per il personale non dirigente a 208.240,77, e l'ultima valutazione online dei dirigenti è del 2015 (relativa al lavoro del 2013/14, visto che poi lo spettro dissesto ha di fatto mandato a casa tutti gli esterni). Oggi in molti casi si raccolgono i frutti seminati in passato (difficile credere che non si sapesse l'elenco degli edifici non accatastati essendo lo stesso Comune ad averlo pubblicato online, e non aggiornato), e nel contempo non si attuano quei buoni propositi di promozione dello sport e della cultura, anche in collaborazione con le varie società ed associazioni, messe nero su bianco nel documento unico di programmazione.

Così capita che ancora oggi si ripeta quanto già promesso ad aprile con il bilancio di previsione e nuovamenteper i lavori necessari al Palasparti: Fusaro ha nuovamente espresso l'intenzione di dare indicazione che si proceda per l'affidamento diretto avendo rivisto il progetto sotto la soglia dei 40.000 euro, ma tra affidamento stesso, verifica dei requisiti, cantiere ed esecuzione dei lavori, verifica da parte della commissione di vigilanza, una prima stima parla in visione ottimistica di ritorno in via Marconi per novembre. Al netto di una gestione dell'impianto scaduta, a quel punto però i campionati saranno già iniziati, e le varie società (specie quelle che andranno ad affrontare tornei nazionali disputando le prime gare tra Vibo Valentia, Corigliano e Reggio Calabria) avranno già speso gran parte del budget originariamente previsto per tutto il campionato dovendo allestire trasferte sia per gli allenamenti che per le gare ufficiali. Sempre che domani sull'albo pretorio comincino ad essere pubblicati atti amministrativi vincolanti e non solo rassicurazioni verbali all'interno di uno stabile pubblico che risulta non accatastato al 2013.