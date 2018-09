«Mi impegnerò con il Ministero competente per vedere se è possibile rimodulare almeno una parte del deficit della Fondazione Terina»

POLITICA

Sabato 01 Settembre 2018 - 19:30

Sul rilancio della Fondazione Terina, anche alla luce della mancata applicazione della legge regionale che ne ridefiniva compiti ed organico, a fine agosto era stato pubblicato in preinformazione l’invito a presentare proposte che impegna circa 11,5 milioni di euro per sostenere, attraverso procedure concertativo-negoziali, l’insieme di progetti volti a favorire il rafforzamento e la crescita dimensionale e qualitativa anche dell'infrastrutture di ricerca Rete Ricerca Agroalimentare (Università Mediterranea, Università Magna Grecia, Università della Calabria, Fondazione Terina), mentre all'inizio del mese si era avanzata l'ipotesi di collaborazione con l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per i laboratori della Fondazione Terina, con visita del Presidente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, Franco Roperto.

Dopo la visita alla struttura che sorge all'interno dell'area industriale lametina si dice invece preoccupato il deputato del M5S Alessandro Melicchio, membro della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione: «sono un chimico organico e da uomo di scienza sono rimasto profondamente amareggiato dallo scempio che la vecchia politica regionale ha fatto della Fondazione Terina. Ho voluto incontrare il nuovo Presidente, che mi sembra dotato di buone intenzioni ma non basta perché la situazione in cui versa la Fondazione Terina richiede grandi sforzi da parte della Regione Calabria per risollevarla dal buco in cui l’ha portata la scellerata gestione partitica, di destra e sinistra indistintamente, nel corso degli anni. Le attrezzature dei laboratori sono di livello internazionale ma mancano di personale che possa utilizzarle a pieno regime. Tali strutture dovrebbero essere una risorsa fondamentale per tutta la nostra regione nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ambientale e persino sanitario. Purtroppo però non c’è un solo dipendente in possesso di un dottorato di ricerca e la maggior parte della pianta organica è incredibilmente composta da guardie giurate e amministrativi mentre le figure di ricercatori e tecnici sono minime in numero», se non fosse che la legge regionale non applicata preveda proprio la permanenza nella Fondazione solo del personale di ricerca trasferendo il resto del personale negli altri enti regionali (aspetto ad oggi di difficile attuazione).

«Ho detto al Presidente Masi che mi impegnerò con il Ministero competente – continua Melicchio – per vedere se è possibile rimodulare almeno una parte del deficit, ma le responsabilità politiche di questo sfascio devono essere chiare. Sono gli uomini di Loiero e di Scopelliti che si sono succeduti alla guida della Fondazione Terina ad avere colpe precise, che si sono mossi con la consapevolezza della più totale impunità, ed anche Oliverio si è accorto di dover far qualcosa solo in quest’ultimo anno del suo deludente mandato».

Se la gestione strutturale è divisa anche con l'ex Asi, ora Corap, per il pentastellato «è inconcepibile, ad esempio, che i tanti pannelli fotovoltaici dell’ente siano rotti o non funzionanti nonostante un milione e ottocento mila euro di soldi pubblici investiti, a quanto sembra senza neanche una gara e che i pochissimi pannelli in funzione non siano affatto una risorsa per la Fondazione in virtù di una concessione troppo benevola verso una ditta privata, come quelle che, come abbiamo tristemente imparato a vedere, si sono stipulate tutto a danno del pubblico in questi anni senza il M5S al governo».

Per il parlamentare pentastellato «le potenzialità sono enormi e un centro di ricerca di questo tipo servirebbe come il pane alla nostra regione. Nella food security, nella nutraceutica, nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari di alta qualità, nella certificazione delle produzioni tipiche, nella tracciabilità dei prodotti e in tanti altri fattori competitivi importanti per la Calabria, l’attività della Fondazione Terina può essere indispensabile per le nostre piccole e medie imprese. La gestione di questi enti però deve cambiare totalmente».