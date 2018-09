Tre squadre ed un solo palazzetto, domeniche da incastrare per le gare al Palasparti quando sarà riaperto al pubblico

SPORT

Affidati, ed in tempi brevi anche avviati, i lavori di adeguamento del Palasparti per ottenere l'agibilità ed il ritorno del pubblico sugli spalti (nel mentre anche il Comune dovrebbe decidere se: prorogare la gestione scaduta a fine giugno; annullare il bando in sospeso da dicembre; emetterne uno nuovo; altra soluzione), obiettivo comune delle varie società sportive che gravitano intorno alla struttura di via Marconi sarà quello di incastrare i propri turni tanto di allenamento che di gare ufficiali una volta che l'impianto tornerà ufficialmente a disposizione della collettività.

Se nel primo caso, come accadeva anche durante la fase di “porte aperte” vigente prima del 27 dicembre, si andrà a peregrinare tra orari diversi e strutture dell'hinterland, gli impegni domenicali delle 3 maggiori società impegnate in competizioni nazionali diventano invece un puzzle da risolvere.

Se infatti alcune società avrebbero la possibilità di anticipare i propri impegni al sabato (Raffaele Lamezia, Lamezia Soccer, Atletico Lamezia, Enjoy Lamezia Basketball, con la Ferraro Lamezia che anche per il campionato di B1 di volley femminile sarà di casa a Pianopoli), non lo stesso sarà consentito a fustal femminile in serie A, basket in serie B, volley maschile in serie A2. Si passa così da mesi tranquilli con poche sovrapposizioni a casi limite come il 24 febbraio in cui saranno tutte e 3 impegnate in casa, ed anche nel caso di orari diversi (il fischio di inizio del calcio a 5 è anticipato rispetto a quello di pallacanestro e pallavolo) rimane la necessità di allestire i campi, la fase di riscaldamento delle squadre, rispettare i vincoli normativi e regolamentari che le varie federazioni impongono. Da maggio ci sarebbe poi anche l'eventualità del post season, con impegni ad oggi evidentenemente non noti.

Complice anche lo scopo comune che aveva coinvolto le varie società nel comitato per la riapertura degli impianti sportivi, dalla data delle pubblicazioni dei vari calendari i primi confronti sarebbero già partiti tra le parti, ma il tutto naturalmente si trova a dover far fronte al non avere certezza di quando le porte di via Marconi potranno ufficialmente riaprire per gli spettatori (oltre alla celerità della ditta, servirà anche uguale risolutezza da parte di commissione di vigilanza ed uffici comunali nel revocare l'ordinanza pubblicata il 10 gennaio).

Parallelamente procedono i lavori in via del Progresso per la costruzione del nuovo palasport (gli altri impianti presenti in città, attualmente chiusi al pubblico, non rispetterebbero le norme dei campionati nazionali): ultima data vigente di consegna sarebbe il 20 dicembre, ma anche nel caso in cui la ditta rispettasse tale scadenza l'impianto non aprirebbe prima del nuovo anno (o dell'arrivo di una nuova amministrazione comunale eletta) dovendo essere effettuati lavori alla viabilità, l'affidamento della gestione dopo l'omologazione, stabilite le tariffe di uso. Verosimile quindi che una nuova distribuzione degli impegni non possa essere rivista se non nel prossimo campionato, auspicando che ognuna delle formazioni oggi attese a tornei nazionali mantengano la categoria e che le trasferte obbligate a Vibo Valentia, Corigliano e Reggio Calabria siano solo imprevisti iniziali.

