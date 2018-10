Nel-fine-settimana-sfida-tutta-calabrese-per-Angelo-Mercuri-per-il-titolo-delle-Bicilindriche

SPORT

Giovedì 04 Ottobre 2018 - 15:15

Il Campionato Italiano Velocità Montagna si completerà alla 23^ Luzzi Sambucina che dal 5 al 7 ottobre in Calabria sarà la 12^ e conclusiva gara di una serie ACI Sport particolarmente emozionante ed avvincente, con numeri decisamente alti per l’intera stagione come confermano i 214 iscritti alla gara organizzata dalla Cosenza Corse. La competizione cosentina sarà decisiva per il titolo più ambito, quello di Campione Italiano Velocità Montagna Assoluto, oltre che i titoli di gruppo CN, GT e “Bicilindriche”.

Per l’Assoluto sarà sfida decisiva tra l’attuale leader Christian Merli su Osella FA 30 Zytek ufficiale, il trentino di Vimotorsport e Campione Europeo 2018, Omar Maglona su Norma M20 FC, il sardo della CST Sport Campione di gruppo E2SC che insegue da vicino e Domenico Cubeda, su Osella FA 30 Zytek il catanese alfiere dell’omonima scuderia che ha già conquistato il titolo di gruppo E2SS. Merli vanta le vittorie a Verzegnis, Ascoli, Trento, Sarnano, Erice e Coppa Nissena; mentre Magliona ha vinto le gare del Nevegal, Fasano, Gubbio e Pedavena; successo di Cubeda a Morano. Sarà un duello all’ultimo centesimo di secondo quello per il gruppo GT tra il romano Marco Iacoangeli su BMW Z4 ripassato in testa dopo l’1 a 1 di successi in Sicilia, con l’arrembante pugliese di AB Motorsport Campione 2017 Lucio Peruggini su Ferrari 458 GT3. Per il gruppo CN ci sarà il primo confronto diretto per i due maggiori protagonisti, dopo una stagione giocata in gare diverse con il padron di casa Rosario Iaquinta su Osella PA 21 EVO, il castrovillarese è ora in testa, ma non mollerà il giovane salernitano della Tramonti Corse Cosimo Rea al volante della Ligier JS51. Sfida tutta calabrese sulle Fiat 500 per il titolo delle “Bicilindriche” dove arriva al comando il reggino della Piloti per Passione Domenico Morabito ed insegue il lametino di New Generation Angelo Mercuri, Campione 2017.

Il week end motoristico cosentino con validità CIVM ed anche Trofeo Italiano Velocità Montagna sud, la serie cadetta di ACI Sport, si aprirà venerdì 5 ottobre con le operazioni di verifica in programma dalle 15 alle 19.30 presso la Delegazione Municipale di Luzzi. Sabato 6 ottobre, dalle 9.30, giornata dedicata alle due manche di ricognizione del tracciato sui 6.150 metri di SP 248 che congiungono la caratteristica Luzzi, con l’Abbazia Cistercense di Sambucina, due salite che serviranno ai concorrenti ammessi al via per definire le scelte strategiche in vista delle due gare. Domenica 7 ottobre alle 9, il Direttore di Gara Alessandro Battaglia con gli aggiunti Graziano Basile e Fiore Perri, daranno il via a Gara 1 a cui seguirà la seconda salita di competizione. La tre giorni luzzese si completerà con la Premiazione all’Anfiteatro del comune cosentino.