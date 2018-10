POLITICA

Incremento del 14% e del 16 % in termini di passeggeri e movimenti a settembre per l'aeroporto di Lamezia Terme

Venerdì 05 Ottobre 2018 - 9:45

Traffico passeggeri ancora in crescita per la Sacal. Continua, anche nel mese di settembre il trend di crescita dell’Aeroporto di Lamezia Terme, che si conferma l’asset principale all’interno del sistema aeroportuale calabrese.

L’aeroporto ha infatti registrato un incremento del 14% e del 16 % in termini di passeggeri e movimenti (rispettivamente 299.793 passeggeri e 2.275 movimenti). Il dato più interessante è quello relativo alla presenza dei passeggeri internazionali, 109.962 rispetto ai 92.492 del 2017.

Una crescita che interessa l’intero sistema aeroportuale che vede l’aeroporto di Reggio Calabria registrare un seppur timido 2% rispetto al mese precedente ed il rilancio dell’aeroporto di Crotone.