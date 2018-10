Anticipato al 10 novembre il match tra Vigor Lamezia e Sambiase, ma il campo di gioco dipenderà ancora dalle decisioni del Comune

SPORT

Passata un'altra settimana, nessun passo in avanti ufficiale per la riapertura degli impianti sportivi lametini. Sul fronte del basket si fanno sempre più concrete le ipotesi di ritiro dal campionato di serie B per il Basketball Lamezia, mentre l'Enjoy in serie C potrebbe trovare casa a Pianopoli che tra campo di calcio e palazzetto negli ultimi anni è diventato un secondo quartiere sportivo della città della piana (ma ad incassare le tariffe di uso è l'amministrazione guidata dal sindaco Cuda, mentre la città della piana perde anche l'indotto derivante dal soggiorno delle squadre ospiti nei campionati nazionali).

Inizierà a novembre invece il campionato di serie B di pallamano ai cui nastri di partenza nel girone che comprende compagini di Calabria, Campania e Puglia partirà anche l'Atletico Lamezia. Per la squadra giallonera l'esordio casalingo sarà il 25 novembre contro la Pallamano Fasano dopo 2 trasferte consecutive (l'11 a Benevento, il 17 ad Altamura), ma dati gli attuali ritmi burocratici in via Perugini non è certo che ad accogliere la gara possa essere il Palasparti, la cui riapertura è legata all'installazione di un bottone relativo all'impianto solare montato sul tetto nel 2013. Solo dopo aver deciso chi la ditta dei pannelli solari ed il Comune dovrà provvedere, l'amministrazione comunale convocherà la commissione di vigilanza per ottenere l'agibilità, atto senza il quale da via Perugini non si vuole decidere in merito alla gestionde dell'impianto (quindi privando le squadre anche della possibilità di allenarsi in via Marconi).



Non arrivano notizie positive neanche in merito agli stadi: dopo il rinvio per allerta meteo da martedì ad oggi, neanche questo pomeriggio si è potuto avviare il campionato juniores per le compagini lametine (in programma Sambiase – Vigor Lamezia e Promosport – Polisportiva Lamezia) per la mancata concessione degli impianti Renda e Riga da parte del Comune. Ufficialmente oggi, intanto, il comitato regionale ha deciso che si giocherà in anticipo il 10 novembre in diretta su Calabriatv (online su stadioradio) la sfida tra Vigor Lamezia e Sambiase, sulla carta al "D'Ippolito" in realtà ancora da decidere (visto che si va avanti a tentoni tra ordinanze per singola partita e tempi non certi per il ritorno alla normalità).

Non si esclude che una possibile evoluzione della vicenda impianti, attualmente aperti solo per alcune gare del campionato di Promozione, sia il ritorno alla disputa delle partite a porte chiuse (come avvenuto ad inizio anno quando il Comune non sapeva quali impianti avessero il certificato prevenzione incendi, mentre ora il nodo del contendere sono gli accatastamenti) in attesa che si completino i vari procedimenti documentali, e nella speranza che da via Perugini non si evidenzi qualche altro problema burocratico ad oggi non fatto notare. Il 2018 fino ad oggi è stato ricco di intoppi e sorprese burocratiche per sport e cultura, settori colpiti dalle serrate a differenza di altri con medesimi problemi (uffici comunali e scuole compresi).

