Public Speaking, sabato open day presso Dissonanze Studios

MUSICA E SPETTACOLO

Martedì 30 Ottobre 2018 - 12:40

Si terrà sabato, dalle 10 alle 19 in Via Mascagni, un Open Day promosso e organizzato dallo studio di registrazione e produzione musicale Dissonanze Studios per presentare il primo corso di “Public Speaking”.

“Public Speaking” è una progettualità che si rivolge al mondo dei giovani, così come a quello degli adulti, ed è stato pensato per tutti coloro che desiderano migliorare la propria comunicazione, sia essa rivolta ad un solo interlocutore, un piccolo gruppo o una grande platea (studenti; insegnanti; artisti, giornalisti, speaker radiofonici, conduttori televisivi; manager; moderatori; Pr).

Ad aprire le porte degli studi di Dissonanze agli ospiti dell’open day, sarà Achille Iera, che illustrerà dettagliatamente quale sarà il percorso di Public Speaking., mettendo a disposizione la sua esperienza nel settore, rendendosi disponibile a soddisfare la fame di curiosità di appassionati e curiosi.

«Il progetto – ha dichiarato uno dei suoi ideatori ed organizzatori, Francesco D’Augello – partirà dallo studio di tutte le principali tecniche di comunicazione efficace, così da imparare a parlare in pubblico, in modo eloquente, indicato e dunque, incisivo e significante. Spesso la passionalità della nostra cultura ci porta ad essere ostaggio della emozionalità della circostanza o dalla profondità dell’argomento, non riuscendo ad essere protagonisti del nostro parlare ma vittime delle nostre stesse espressioni».