Per il maltempo il volo Malpensa - Lamezia dirottato su Bari

CRONACA

Domenica 04 Novembre 2018 - 12:40

Se ieri l'aeroporto di Lamezia Terme aveva visto atterrare previsti come in arrivo da Francoforte e Londra a Brindisi, oggi la Puglia “ricambia” ospitando il volo proveniente da Milano Malpensa che sarebbe dovuto atterrare nella città della piana alle 11.25 ma è atterrato in Puglia alle 12.27. Slitta così anche il volo di ritorno, che invece delle 11.55 dovrebbe ripartire alle 14.30.

In entrambi i casi motivo del dirottamento dei voli il maltempo che sta colpendo l'Italia, con aggiornamenti sullo stato delle attratte che così mutano di ora in ora a seconda delle condizioni meteo. Dalla città della piana, infatti, i prossimi voli partiranno solo dopo le 14,30, e prima di tale orario atterrerà solo l'aero da Pisa atteso per le 13.15.