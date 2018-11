Le modifiche al traffico per la 7^ Edizione Pedalata per la Sicurezza

SPORT

Sabato 10 Novembre 2018 - 15:0

Dalle 8 di domani, in occasione della “7^ Edizione Pedalata per la Sicurezza”, varrà il divieto di circolazione, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei veicoli di Polizia ed Emergenza:

sull'ultimo tratto di Via Cupiraggi, altezza edicola “Striscia La Notizia”, con deviazione del traffico veicolare a sinistra su Via Fosse Ardeatine;

su Via della Libertà lato sud a partire dall'intersezione con Via Caparello, altezza attività “Carpe Diem”.

Divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli di Polizia e di emergenza, su Piazza 5 Dicembre, lato sud tratto compreso tra l'intersezione con Via Salvemini e l'intersezione con Via Re di Puglia, riservando gli stalli presenti su Piazza 5 Dicembre, lato sud, tratto compreso tra l'intersezione con Via Re di Puglia e l'intersezione con Via Salvemini, ai mezzi dell'organizzazione, per tutta la durata della manifestazione ciclistica.

Obbligo di svolta, per tutte le categorie di veicoli:

da Via Re di Puglia su Via Caparello;

da Via Cupiraggi su Via Fosse Ardeatine e in prosecuzione su Via San Rocco in direzione “Hotel Cantagalli”;

da Viale della Libertà, lato sud, a sinistra su via Caparello all'altezza dell'attività “Carpe Diem”.

Due i percorsi previsti:

Partenza ore 09,30 UNDER 12 – percorso km 3 – Partenza da Piazza 5 Dicembre; -Viale della Libertà; -Via delle Terme; -Via Martiri di Nassiriya; -Via Porchio; -Piazzale antistante Chiesa SS. Maria delle Grazie (Benedizione dei Partecipanti)-; -Corso Gramsci; -Via Eroi di Sapri; -Via Pane; Via S. Umile di Bisignano; -Via Patrioti Sambiasini; -Via G. Marconi; -Piazza F. Fiorentino; -Via F. Fiorentino; -Corso della Repubblica; -Corso Vittorio Emanuele; -Arrivo Piazza 5 Dicembre;

Ripartenza SOLO OVER 12 – percorso km 25 – Partenza Piazza 5 Dicembre; Viale della Libertà; -Via delle Terme; Piazza F. Fiorentino; -Via G. Marconi (direzione Nicastro); -Via Trento; -Via Montelungo; -Via G. Carducci; -Piazza Mercato -Vecchio; -Piazza S. Giovanni; -Corso Numistrano; -Via E. e R. De Medici; -Piazza Mazzini; -Via Cap. Manfredi; -Via dei Mille; -Via Duca D'Aosta; -Via S. Guzzi; -Via G. Marconi (direzione Sambiase); -Via delle Terme; S.P. 99 -Via A. Cappelli-; -Bivio Marinella; -SS 18 -direzione S. Eufemia-; -Via del Mare; -Via R. Scotellaro; -Via delle Nazioni; -Via Europa; -Piazza Italia; -Via del Mare; -SP 100 -Viale S. Bruno-Rettifilo Bagni-; -Via delle Terme; -Arrivo Piazza 5 Dicembre;