Sabato-al-Geometra-seminario-di-formazione-ed-aggiornamento-per-i-docenti-di-ogni-ordine-e-grado-di-scuola

SCUOLA E UNIVERSITA'

Lunedì 19 Novembre 2018 - 13:55

I Partigiani della Scuola Pubblica, la Gilda- Unams Calabria e A.S.I.S. di Reggio Calabria organizzano per sabato un seminario di formazione ed aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado di scuola. L'incontro si terrà dalle 8:30 alle 13:30 presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico per geometri di via Salvatore Miceli a Lamezia Terme, ed al termine sarà consegnato l'attestato di partecipazione che si può caricare sulla piattaforma Sofia per il raggiungimento dei crediti.

Lo scopo del corso di formazione è quello di analizzare i significati e le opportunità o i rischi dell'autonomia scolastica, in una visione che rispetti la costituzione e la integrità dell'apparato scolastico nazionale. Da materia concorrente gestita da stato e regioni, quali potrebbero essere gli sviluppi di una esclusiva gestione delle regioni con differente capacità di spesa e Sviluppo? Opportunità come sostengono alcune regioni del nord dalle quali è partita una chiara richiesta di regionalizzazione del servizio o una divisione delle scuole di Serie A e Serie B?

A queste domande risponderanno i seguenti relatori: