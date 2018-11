Royal-Team-Lamezia-domani-a-Fano-per-uno-scontro-diretto-in-chiave-salvezza

SPORT

Quinta trasferta stagionale per la Royal Team Lamezia che nella tarda mattinata di oggi viaggerà alla volta della lunga trasferta di Fano nelle Marche. Avversario domani (ore 15) la Flaminia Fano ancora a zero punti (col Napoli). Lamezia con tre punti invece e dunque già primo match-salvezza quando si è giunti alla nona giornata di campionato. “Questi numeri – spiega mister Carnuccio della Royal – non significano assolutamente niente. Io guardo solo alla mia squadra: abbiamo iniziato un certo percorso ed allo stato attuale le squadre sono tutte uguali. Conosco l’aspetto mentale ed il polso della mia squadra ed è per questo che deve stare tranquilla, senza guardare classifiche e statistiche. Al momento lavoriamo per aumentare la prestazione e per avvicinarci sempre più al risultato. Domenica scorsa giocavamo contro la seconda in classifica e non si è vista la differenza, a Fano se abbiamo pressione e non siamo concentrati, pur incontrando una delle ultime, magari facciamo una prestazione negativa. Quindi questi discorsi adesso non contano. Invece a fine dicembre, quando le squadre col mercato si saranno assestate, compreso per noi anche speriamo la vicenda-palasport, potrò rispondere – conclude Carnuccio - in modo diverso sul fatto di statistiche e numeri”.

Anche in questa settimana non sono mancate problematiche varie ed ormai note. Ad iniziare dalla disponibilità di qualche calcettista per motivazioni diverse, che alla fine purtroppo incidono sul lavoro di assemblaggio di mister Carnuccio; oltre al girovagare per gli allenamenti, con tappa giovedì anche a Rogliano, in provincia di Cosenza, che ospiterà la prossima gara interna dell’1 dicembre contro la Ternana, Campione d’Italia. Quindi ancora più lontano di Vibo Valentia, Palasport intasato a livello di impegni di varie squadre.

Dunque problematica-PalaSparti ancora lungi dal risolversi, a quanto pare, nonostante i toni ottimistici di qualche parlamentare lametino settimane fa; oltre alle altrettante dichiarazioni di intenti del presidente della Regione qualche giorno fa.

Tornando alla trasferta di Fano, ancora indisponibili Rovito (reduce da infortunio) e Gatto, scelte forzate per mister Carnuccio che sta barcamenandosi alla meno peggio per far recepire alla squadra i propri dettami tecnici. Gara certamente delicata quella in terra marchigiana per la Royal: occorre serrare le fila e fare fronte comune, cercando se possibile di abbinare punti alla prestazione, percorso come detto da mister Carnuccio che ha ovviamente bisogno dei suoi tempi.

CONVOCATE: i portieri Cacciola e Giuffrida, quindi Fragola, Furno, Saraniti, Kale, Nasso, Di Piazza, De Sarro, Mauro.

ARBITRI: Stefano Mestieri di Finale Emilia e Fabricio Burattoni di Lugo di Romagna. Crono: Daniele Filannino di Jesi.