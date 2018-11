POLITICA

Sabato 24 Novembre 2018 - 18:20

Il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha incontrato ieri, al termine di una riunione operativa con il Vicepresidente della Giunta Francesco Russo e una serie di dirigenti della Regione, il ministro consigliere per l'economia e commercio dell' Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese Li Bin che si è detto molto colpito e interessato ad approfondire alcuni temi di cooperazione come l'import e l'export tra Cina e Calabria, la possibilità di investimenti nelle aree calabresi delle Zes, ma anche nel turismo, nella ricerca tecnologica e nell'alta formazione.

Li Bin, che oggi ha visitato prima il Porto di Gioia Tauro, e poi Reggio Calabria, Cosenza e l'altopiano della Sila, ha voluto programmare per le prossime settimane un calendario di incontri con la giunta e i dirigenti regionali per meglio definire un piano di azione incentrato sulla partecipazione della Calabria all'importante Fiera China International Import Expo (CIIE), a Shangai, nel novembre del 2019 e l'avvio di un percorso finalizzato al sostegno delle imprese cinesi che vogliono investire nell'insediamento industriale Zes di Gioia Tauro e sull'alta formazione tecnologica.

Il Presidente Oliverio ha ringraziato della visita il Ministro Consigliere Li Bin, che fa seguito a un precedente incontro di un mese fa a Roma, per l'interesse che la Cina sta mostrando nel voler rafforzare i rapporti di cooperazione con la Calabria.

«Siamo una Regione – ha dichiarato Oliverio – dalle infinite risorse turistiche con oltre 800 chilometri di coste e un patrimonio culturale e alimentare enorme. Abbiamo tanto da offrire non solo nell'export ma anche negli investimenti territoriali. Ormai manca poco all'avvio della Zes in Calabria e contiamo di ampliare in particolare la capacità produttiva del Porto di Gioia Tauro. Con la Cina inoltre è in via di definizione l'avvio un nuovo collegamento diretto aereo da Lamezia Terme a partire dal prossimo mese di aprile. È importante dunque questo incontro odierno per costruire un rapporto sempre più saldo di cooperazione che ci consente di guardare al futuro ancora con più ottimismo».

I voli attualmente in vigore tra Italia e Cina sono 151, anche perché lo stato asiatico ha una superficie di 9.572.900 km² (quarto per estensione al mondo) quindi un numero vasto di aeroporti con cui collegarsi, non è stato comunicato se il volo annunciato sarà così con la capitale Pechino o con altri scali.