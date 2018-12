Dopo un cambio campo per pioggia, Raffaele Lamezia sconfitta a Modica per 3-0

SPORT

Domenica 02 Dicembre 2018 - 8:57

AVIMECC MODICA – RAFFAELE LAMEZIA PALLAVOLO 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

MODICA: Tulone 2, A. Raso 6, F. Raso 9, Torre 7, Dormiente (L2), Turla, Cavalli (L1), Sortino, Cicero, Melilli 9, Chillemi 11, Calabrese 3, Modica. All.: G. Bua.

LAMEZIA: Notte 5, Graziano, Citriniti 6, Torchia, Porfida 1, M. Sacco (L), Leone 2, Bruni 6, Paradiso 1, Procopio 9, D’Amicis 3, Morelli 1, Del Carpio. All.: A. Ferraro.

ARBITRI: Galletti Denise (1°) e Amenta Daniele (2°).

Ancora una sconfitta per la Raffaele Lamezia Pallavolo che in quel di Modica cade per 3-0 sul campo della attuale vice capolista. Porfida e compagni scendono in campo con determinazione e vogliosi di superare le difficoltà delle ultime giornate ma nulla possono sotto gli attacchi dei siciliani che hanno tutte le intenzioni di rimanere attaccati alla vetta (la capolista Letojanni infatti ha solo un punto in più con una gara in più disputata).

I primi due set sono quasi una fotocopia sia nelle dinamiche che nel risultato: i lametini iniziano bene ma alla lunga pagano cara qualche disattenzione di troppo e i padroni di casa si portano sul 2 - 0 con il medesimo risultato di 25-21.

Nel terzo set Modica ha gioco facile e senza tanti problemi chiude la partita conquistando anche la terza frazione di gioco con un 25-18.

Anche in Sicilia il Lamezia ha dovuto fronteggiare problemi legati al palazzetto: nonostante i lavori e la dotazione di una caldaia la tensostruttura del Geodetico non è riuscita ad evitare il ripetersi di infiltrazioni d'acqua, e così dopo il primo set si ci è dovuti spostare al PalaRizza per giocare gli altri due set dopo circa un'ora di stop.

Per Salvatore Torchia, membro dello staff tecnico, «è stata una partita un po' bugiarda dove meritavamo almeno di allungare. Peccato che il cambio campo prima e le solite amnesie nei finali di set ci penalizzano oltre modo. Se può essere consolante abbiamo in compenso visto una squadra a tratti anche quadrata e con 3/7 molto giovani nei titolari che non hanno demeritato. Ovvio che non basta ma bisogna tirare giù la testa e lavorare senza abbattersi. I ragazzi ce la mettono tutta ma non è facile».

Domenica prossima, alle 18 sempre al Palazzetto dello Sport di San Pietro a Maida, la Raffaele Lamezia ospiterà la Saber Palermo. La classifica dice 2 punti in cascina e penultima posizione, con zona salvezza lontana almeno 5 punti (oggi si completerà il turno di campionato e potrebbero salire ad 8)